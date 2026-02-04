«Останні бої». DeepState: битва за Покровськ і Мирноград добігає кінця

Російська армія просунулася в Покровську і Мирнограді, про це вдень 4 лютого повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, агресор захопив нові території на півночі Покровська, а також просунувся до Гришиного – ключового для логістики Сил оборони в агломерації населеного пункту. У Мирнограді агресор окупував ще кілька кварталів на сході міста. За добу до цього аналітики DeepState вже відзначали просування армії РФ у бік Гришино.

«Покровськ продовжує поглинатися ворогом, який, крім піхоти, активно заводить свою техніку, виставляє засоби РЕР, розпорошує по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику Покровсько-Мирноградської агломерації», – написали аналітики проєкту.

За їхніми словами, російські пілоти БПЛА зайняли позиції в районі 9-поверхівок, що дозволяє контролювати логістику ЗСУ в радіусі 10 кілометрів. У Мирнограді ситуація ще складніша – агресор через селище Родинське на північ від нього здійснює рейди в тил Сил оборони, атакуючи позиції українських пілотів.

«Останні бої за Покровськ і Мирноград тривають», – підсумували аналітики.

Вранці 4 лютого український Генштаб повідомив про 35 штурмів армії РФ на Покровському напрямку за добу – це найгарячіша ділянка фронту.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. За його словами, армія РФ намагається нарощувати тиск – підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.



Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.