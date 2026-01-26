Сирський: сили РФ зосереджують основні зусилля на Покровському й Очеретинському напрямках

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують свої основні зусилля на Покровському й Очеретинському напрямках, не полишаючи спроб прориву, посилюючи тиск і підтягуючи резерви.

«Оперативна обстановка тут складна. Лише за минулий тиждень на цих напрямках відбулося близько 400 бойових зіткнень... Наше ключове завдання – завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви і послідовно знизити наступальний потенціал», – написав Сирський у соцмережах, додавши, що під час роботи «безпосередньо на місцях» разом із командирами підрозділів детально аналізують хід бойових дій.

За його словами, армія РФ продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. «Їх своєчасне виявлення, стримування і знищення потребують постійного моніторингу поля бою, чіткої координації підрозділів і гнучких тактичних рішень», – написав Сирський.

Окрему увагу українські військові приділяють посиленню підрозділів безпілотних систем, зазначив головнокомандувач ЗСУ: «насамперед застосуванню ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст.

Перед цим угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.