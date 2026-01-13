Росія готує плацдарм для штурмів Слов'янська?

Російська армія просунулася на Слов'янському напрямку біля села Свято-Покровське, що на південному заході від Сіверська, повідомив проєкт DeepState 13 січня.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня зазначає, що армія РФ продовжує наступати в напрямку Слов'янська, але підтвердженого просування не досягла.

Аналітики повідомляють, що російські війська атакували на північний схід від Слов'янська в бік Закітного та Платонівки, а також на схід від Слов'янська біля Свято-Покровського 11 і 12 січня.

Щоб розвивати наступ на Слов'янськ і Краматорськ, війська РФ також намагаються зайти і закріпитися в Лимані, який на півночі Донецької області, повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Суспільне. Студія».

Він зазначив, що Лиманський напрямок противник роками розглядає як плацдарм для штурмів Слов'янська і Краматорська.

На Слов'янському напрямку ситуація важка, проте і погода, і рельєф дозволяють ЗСУ тримати оборону, каже головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін.

«На даний момент ми на одному і тому ж місці вже стоїмо певну кількість часу», – сказав він в ефірі телемарафону.

Генштаб ЗСУ за минулу добу зафіксував на цьому напрямку 6 атак.

