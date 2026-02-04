На фронті за минулу добу відбулося понад півтори сотні боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 3 лютого на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України два ракетних удари із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих ракетних військ і артилерії, один засіб ППО та чотири пункти управління», – вказано в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Слов’янському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського.

На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Читайте також: Армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград – Покровськ: логістика ЗСУ під загрозою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.