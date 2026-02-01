Доступність посилання

Посилки українським військовополоненим збирають і відправляють російські волонтери?

Вуличні інформаційні стенди з листами і фотографіями українських військовополонених у Гельсінкі. Фінляндія, 2025 рік
Вуличні інформаційні стенди з листами і фотографіями українських військовополонених у Гельсінкі. Фінляндія, 2025 рік

Правозахисна міжнародна організація Human Rights Watch наприкінці 2025 року опублікувала доповідь, у якій визнала, що російська влада та військові систематично катують українських військовополонених, піддають їх жорстокому поводженню. Це відбувається на всіх етапах – від захоплення до тримання в ізоляторах і колоніях.

За оцінками правозахисників, ідеться не про поодинокі інциденти, а про сформовану спеціальну модель жорстокого поводження із українськими бранцями: побиття на всіх етапах, приниження, позбавлення нормального харчування, не надання медичної допомоги, створення нелюдських умов утримання, порушення усіх прописаних міжнародними конвенціями і навіть російськими законами прав.

Однак, попри репресії російської влади про тих, хто не підтримує війну, у Росії є люди, готові допомагати українським бранцям, розповідає проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии.

У багатьох містах Росії знайшлися люди, які передають українським полоненим листи від рідних і збирають для них посилки.

Щоб це зробити, кажуть ці російські волонтери, треба найперше розшукати цих українських бранців в установах ФСВП (Федеральної служби виконання покарань, російською ФСИН). А це дуже і дуже непросто.

– За літо ми знайшли, наприклад, 20 осіб, – каже Анастасія Шевченко, яка запустила проєкт «Крізь стіни», що допомагає російським політв’язням та українським полоненим. – Головне завдання – допомогти цим людям зв’язатися із їхніми близькими.

Шевченко і сама перебуває під кримінальним переслідуванням у Росії.

– Судять за «фінансування терористичної організації». Побічно, можливо, і за допомогу військовополоненим, але де-факто – за те, що ми розповідаємо правду про умови їхнього тримання.

Анастасія Шевченко – російська журналістка та цивільна активістка. Її ім’я стало широко відомим після того, як проти неї порушили першу в РФ кримінальну справу за статтею про діяльність «небажаної організації» за участь у русі «Відкрита Росія». У 2019 році її, багатодітну матір, помістили під домашній арешт на два роки, а в лютому 2021 року засудили до чотирирічного умовного терміну. Була визнана правозахисними організаціями «Меморіал» та Amnesty International політв’язнем і в’язнем сумління. У серпні 2022 року вона покинула Росію з дітьми, емігрувавши до Литви, де продовжує займатися правозахисною та опозиційною діяльністю.

– Коли я сиділа під домашнім арештом, однією з найнеприємніших заборон була заборона на спілкування, – розповідає Анастасія. – Не можна розмовляти з друзями, дзвонити дітям, мамі. Тільки кивати можна в суді при зустрічі.

«я був на дні, а тепер я вперше зв’язався із сім’єю, це можна порівняти з реанімацією»

І коли я знайшла першого полоненого, стало зрозуміло, що це перший його лист за весь час полону. Він нічого не знає про свою сім’ю, чи живі, чи вцілів дім. Писати в Україну не можна, дзвонити теж.

І ми стали таким містком між полоненими та їхнім домом. Я дружу з їхніми мамами та дружинами, я знаю, коли вони хворіють, переживаю, коли місяцями сидять у ШІЗО. Іноді вони пишуть мені те, що не скажеш родині. Особливо, коли зовсім важко. У нас близько 800 осіб таких хлопців. І немає серед них здорових. Один із них мені сказав: «я був на дні, але ти з’явилася і я вперше зв’язався з сім’єю. Це можна порівняти з реанімацією»

Анастасия Шевченко и ее дочь Влада в зале суда
Анастасия Шевченко и ее дочь Влада в зале суда

Шукати українських військовополонених у російських в’язницях Шевченко та волонтери проєкту «Крізь стіни» почали близько року тому.

– Ми зв’язувалися з родичами зниклих, які вже шукали їх через соцмережі. Спочатку нам найчастіше не вірили, що ми дійсно готові допомогти – занадто багато навколо шахраїв. Але потім запрацювало «сарафанне радіо». Усі, кому вдалося через нас знайти своїх близьких, писали про це, з радістю ділилися контактами. Зараз десь 10 звернень на день приходить від українців. Дуже багато безвісти зниклих. І зрозуміло, що не всі вони живі, найшвидше за все.

Зараз десь 10 звернень на день приходить від українців. Дуже багато безвісти зниклих

Бот проєкту, розповідає Шевченко, запустили в липні минулого року – і вже в перші півтора місяця кількість запитів перевищила тисячу.

– І щодня нові запити приходів. Або взагалі невідомо, де людина, жива чи ні. Або підтверджено, що в полоні, але не знають, де.

Ну і дуже рідко, коли засуджений якимось дивом виходить в інтернет, знаходить інформацію про нас і сам просить допомогти йому, повідомляє, де перебуває.

«Не приєднатися до допомоги жертві агресії я не міг»

У Росії всі посилки українським ув’язненим збирають і розсилають у в’язниці волонтери, озповідає Шевченко.

– З Європи це зробити важко і дорого. З України відправити посилку в умовах війни – просто неможливо. Тут і потрібна допомога волонтерів усередині самої Росії. Така допомога легальна: російські закони цьому не перешкоджають. Але, на жаль, людей, готових нам допомагати, стає менше – вони втомлюються, вигорають, бояться або виїжджають із країни.

І все одно залишаються ті, хто продовжують цю роботу.

Віталій Одинцов (ім’я змінили з міркувань безпеки) живе в невеликому провінційному російському місті. Українським полоненим у російських в’язницях він допомагає вже півтора року:

– На початку війни я навіть не був її активним противником. Намагався жити своїм звичайним життям, відсторонитися, – каже Віталій. – Але потім, мабуть, емпатія та почуття справедливості перемогли. І коли мені запропонували взяти участь у допомозі полоненим, я раптом відчув якийсь підйом, нарешті з’явився спосіб робити щось дійсно корисне.

Потім з’явилися посилки, спочатку поодинокі, потім тонни вантажів

Усе починалося з відправлення листів. Потім з’явилися посилки, спочатку поодинокі, потім тонни вантажів. Я став настільки частим гостем «Пошти Росії», що співробітники стали ставитися до мене майже як до друга.

При цьому Віталій не приховує, що йому буває страшно.

– Іноді на мою адресу приходили листи–відповіді з подяками від полонених. Я відповідав лише пару разів, але не через байдужість, а, чесно скажу, через внутрішній страх. Я не порушую жодного закону Росії, але всередині постійно живе це відчуття, що роблю щось незаконне.

Такий, знаєте, стан «самоцензури» – коли ти боїшся не тільки дій, але й власних думок, слів. Це ж багатьом у Росії знайоме. Нас же навчили боятися і мовчати. Але, розумієте, я завжди вважав героями тих, хто захищає свій дім і свою сім’ю. І ці люди зараз у полоні, гинуть від знущань, катувань. Так, моя їм допомога – лише крапля в морі. Але я хоч щось роблю, щоб полегшити їхню долю та підтримати. І дуже сподіваюся, що війна скоро закінчиться і всі ці люди повернуться додому.

У москвича Кирила Дегтяря (ім’я теж змінили з міркувань безпеки) серед інших був ще й дуже особистий мотив для того, щоб стати волонтером проєкту «Крізь стіни»:

– Україна – батьківщина моїх предків, місце народження мого сина, рідна і близька мені земля та народ. Тому ця війна – мій особистий біль, трагедія і біда.

Нам багато чого вдалося, ми багатьом змогли хоч якось допомогти

Не приєднатися до допомоги жертві агресії я не міг, – каже Кирило. – Українці в російських в’язницях – частенько навіть не військовополонені, а просто викрадені люди, яких незаконно утримують під арештом (зокрема і жінок).

Їх у російських катувальних в’язницях піддають неймовірним мукам. Що говорити, адже навіть своїх громадян російська в’язниця примудряється катувати та вбивати, а тут нібито «ворог», нібито «нацист» і «агресор». Тим важливіше те, що ми робимо. І нам багато чого вдалося, ми багатьом змогли хоч якось допомогти.

«Вони сидять по всій країні»

За даними, оприлюдненими 1 травня 2025 року Уповноваженим МВС України з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артуром Добросердовим, у розшуку перебуває понад 70 тисяч українців. Скільки з них військових і скільки цивільних, невідомо, ці цифри не оприлюднюються.

Російське пропагандистське російське державне видання RT, посилаючись на «анонімне джерело в силових відомствах», пише, що близько 6000 полонених українських військовослужбовців перебувають на території Росії, в установах Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Деякі з них утримуються в ув’язненні з весни 2022 року.

Тим часом свідчення звільнених показують, що українців утримують не лише в офіційних в’язницях РФ, а й у різних закритих об’єктах та адміністративних установах на окупованих територіях – підвалах, тимчасових ізоляторах, місцях позбавлення волі, створених місцевими структурами. Статуси українських в’язнів різняться: частина з них вважаються військовополоненими, частина – підслідними, а хтось уже засуджений за кримінальними статтями.

– Ув’язнені з російських в’язниць можуть дзвонити тільки на російський номер. Листи та відповіді йдуть через електронні сервіси листування з установами ФСВП (наприклад, «ФСИН–Письмо» або «ЗонаТелеком»). Усі листи, посилки з України автоматично блокуються. І неможливо їх відправити без російського номера, тому ми тут допомагаємо як посередники.

Буває, каже Шевченко, не приймають і те, що відправляють волонтери з Росії. Наприклад, довгий час не вдавалося передавати посилки до Криму – вони поверталися назад. Зараз, за її словами, так само блокують листи з окупованих українських територій.

– Ми ж спочатку створювалися для допомоги російським політв’язням. А коли мене попросили допомогти з пошуком військових українців, я почала писати листи, відправляти буквально навмання по СІЗО, де вони могли б бути. Перша відповідь прийшла не одразу. Потім – друга, третя, десята.

Спочатку, каже Шевченко, вона обирала колонії ближче до кордону з Україною – здавалося логічним, що полонених не будуть відправляти далеко. Тепер зрозуміло, що це зовсім не так.

– Зараз ми розуміємо, що географія [колоній з військовополоненими] – від Ростова до Якутії. Вони сидять по всій країні. Сидять у Новосибірську, в Омську. Зараз в Іркутську знайшли чергового військовополоненого, у Тиві сидять. У Якутії теж будуть сидіти – наразі людина етапом їде туди.

Ідеться не тільки про колонії: полонених тримають у в’язницях, ізоляторах, лікувальних та будівельних установах. А підтвердити їхнє місцеперебування часто майже неможливо – особливо, якщо полонений ще не засуджений.

– В ізоляторі, де люди сидять до винесення вироку, з ними в принципі не зв’язатися, листування підслідним заборонено. Можна відправити туди лист, але вони не мають права отримувати листи. Якщо людина не засуджена, з ФСВП приходять відписки – навіть якщо вона дійсно перебуває в тому ізоляторі, куди ти звернувся.

Тільки за інтонацією приблизно можеш зрозуміти, що вони мали на увазі

Вони пишуть: «не можемо або не готові надати вам відповідь». І ти тільки за інтонацією приблизно можеш зрозуміти, що вони мали на увазі. Я деякі відповіді по три рази перечитую, щоб зрозуміти, що взагалі там написано, така ось канцелярська мова.

Росія, каже Шевченко, «ховає цих людей».

– Сидять українські полонені, як правило, у колоніях суворого режиму, оскільки статті їм інкримінують відповідні – вбивство, руйнування інфраструктури. Аж до довічного. При цьому міжнародні юристи скажуть, що вони не мають права за Женевською конвенцією судити військовополонених у принципі.

В Україні військовополонених (за самий факт участі в бойових діях) не судять. Але вони визнали батальйони «Азов» та «Айдар» «терористичними організаціями» і судять військовополонених за членство в цих «терористичних організаціях» заднім числом. Тобто спочатку взяли в полон, потім визнали батальйони «терорганізаціями» і потім почали судити за 205–ю статтею, що передбачає довічне ув’язнення.

Знайти таких ув’язнених у російських в’язницях дуже важко, каже Шевченко.

– Ми стукаємо в усі двері. Пишемо запити омбудсменам, у Міноборони, ФСВП, у Червоний Хрест. Частка відповідей – невисока. Я навіть зверталася до дружини Макрона, Бріжит, до дружини Трампа Меланії. Без відповіді. Але коли вдається знайти бодай одного полоненого в російській в’язниці, це того варте – ви б бачили, скільки радості та вдячності від людей, коли ми знаходимо їхнього близького та підтверджуємо, що живий.

«Втратив за місяць 27 кілограмів ваги»

Про те, що відбувається в колоніях і в’язницях, ув’язнені, за словами Шевченко, розповідають скупо: цензура, страх, заборони. Але іноді одна фраза говорить більше, ніж довгий лист.

– Я можу запитати, що було сьогодні, припустимо, на вечерю. А він напише просто, що втратив за останні пару місяців 27 кілограмів ваги.

Ось таке збирають російські волонтери для українських військовополонених
Ось таке збирають російські волонтери для українських військовополонених

Шевченко переказує історію людини, яка два роки була без зв’язку, довго голодувала, а коли з нею вдалося встановити контакт і відправити гроші на магазин при колонії, та купила 40 снікерсів.

– Він: «Я мріяв, ти не можеш собі уявити, як я мріяв, що я куплю і наїмся, нарешті». Він, звісно, не зміг з’їсти все, але каже, що хоча б нарешті перестав постійно хотіти солодкого. Багато було історій про те, як без хліба люди сидять, як голод змушує тебе битися з друзями через їжу. Це дуже сильне відчуття, яке нам, на свободі, зараз незнайоме взагалі.

Випробування важкими умовами починаються ще на етапі – коли людину везуть до місця ув’язнення.

– У мене болить душа за хлопчика, якого відправили зараз до Якутії, і він їде вже місяці два по етапу…

Їх везуть столипінськими, як він каже, чумними вагонами. А там температру доходить до -60

Їх везуть столипінськими, як він каже, чумними вагонами, де вітри гуляють, там кашляють, пекельно холодно, він сам теж, звісно, захворів. І ось зараз він у Сибіру на етапі. Там температура доходить до –60.

Є колонії, куди волонтери взагалі «не можуть достукатися».

– У мордовській ВК №10 якраз і перебувають ті самі лікарі–садисти, які на тілі полонених робили шрами «Слава Росии» і так далі. Туди не пускають наших адвокатів, і ми взагалі не знаємо, чи живі полонені люди, які туди потрапили, чи вже ні.

Не вдається отримати відповідь і з колонії особливого режиму «Чорний Дельфін» (Оренбурзька область), де сидять військовополонені, засуджені довічно. Їм не дають писати взагалі. Хоча формально у них є право на листування, але їм не дають ні паперу, ні ручок, щоб вони могли відповісти.

«Полярна сова» (ЯНАО) – там утримуються не тільки військовополонені, а й цивільні, вивезені з в’язниць Херсонської області. Якось я отримала звідти дзвінок, мені сказали, що їх там понад триста. І історія кожної людини там – трагедія.

Одні труси на рік

Останнім часом волонтери все частіше знаходять у російських в’язницях цивільних громадян України.

– Буває, що в одній в’язниці з військовополоненими сидять цивільні українці, вони один одному допомагають. Нам зараз передали список жінок – у ньому 250 імен. Це більше половини всіх жінок–політв’язнів у Росії, – каже Шевченко.

ставлення співробітників до жінок дуже суворе

– Листи від українок, які сидять у російських в’язницях, часто приходять моторошні. Дуже важкі відносини в жіночих колоніях: в ув’язнених між собою. І ставлення співробітників до жінок дуже суворе. Ми відправили, припустимо, синю натільну білизну, а її повертають – можна тільки темно–зелену. І все, у полонянки немає ніякої білизни. Часто взагалі одні труси на рік дають.

Из письма украинского военнопленного волонтерам
Из письма украинского военнопленного волонтерам

За словами Шевченко, ув’язненим із колишніх цивільних найчастіше інкримінують шпигунство, участь у «терористичній організації», допомогу ЗСУ.

Обміни цивільних йдуть ще гірше, ніж обміни військовополонених. І гинуть вони з тією ж швидкістю у в’язницях

– І загалом людей, яких викрадають на окупованих територіях і тримають у полоні, я думаю, вже більше тисячі. Обміни цивільних йдуть ще гірше, ніж обміни військовополонених. І гинуть вони з тією ж швидкістю у в’язницях. Я зараз на зв’язку з кількома родичами таких загиблих – люди, які повернулися з полону, розповіли їм, що їхнього близького у в’язниці вбили, закатували до смерті. Ми, звісно, продовжуємо шукати, тому що родичі не можуть прийняти цю реальність, просять продовжити пошуки.

Іноді волонтери шукають у російському полоні і громадян інших країн.

– Зараз будемо шукати в полоні громадянина Іспанії, який у Херсоні допомагав українцям, возив їм воду, продукти. Теж його вивезли до РФ, закрили в СІЗО, – каже Шевченко. – На момент останнього зідзвону з ним він був у Сімферополі. Пропав з кінцями. Йому більше 70 років. Шукаємо. Не знаю поки, чи живий.

«Катують, доки не придумає правдоподібні обставини вбивства, якого не вчиняв»

Шевченко стверджує, що пораненим і хворим полоненим у російських в’язницях і колоніях найчастіше не надається жодної медичної допомоги.

– Зараз спостерігаю за етапом хлопчика, який на милицях увесь час. Навіщо він їм у полоні? Незрозуміло. Чому його не повернуть додому?

Або є, наприклад, хлопець без руки, сидить у Клину, – каже Шевченко. – Дуже довго сидить у віці до 25, безліч хворих. Їм навіть рани не заліковують. Якщо в тілі осколки, вони затягуються самі прямо з осколками. А коли катують, часто саме по цих місцях і б’ють, щоб зробити боляче. Випитують у полонених насамперед зізнання у вчиненні злочинів. Причому придумати під катуваннями вони мають абсолютно правдоподібно деталі злочину, якого не вчиняли. Припустимо, кажуть: ти вчинив злочин, убив цивільного. Як вчинив? Він під катуваннями щось зображує.

Неправдоподібно! Б’ють далі. Треба, щоб правдоподібно було. Придумуй ще! А потім записують на камеру (повно цих відео в мережі), як люди з переляканими очима кажуть, так, так, я вбив так–то і ось так. І зізнаються в усьому, чого не було.

На швидке звільнення всіх полонених Шевченко не сподівається.

– Це триватиме навіть довше за саму війну. Ця війна з Україною вже довша за Велику Вітчизняну. Тоді, у Другу світову, військовополонені сиділи ще кілька років після завершення війни. У 1951 році останнього військовополоненого обміняли, через шість років. І тут ця проблема розтягнеться на роки. І боюся, що ще довго доведеться допомагати тим, хто в полоні, а не зустрічати їх після обміну, – припускає Шевченко. – Це заручники Путіна, і він їх так просто не відпустить.

30 місяців у полоні РФ: війна, тортури, блог та книга про полон. Історія експолоненого військового
30 місяців у полоні РФ: війна, тортури, блог та книга про полон. Історія експолоненого військового
