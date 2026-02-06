«Я не думаю, що це розв'язка». Битви за Покровськ та Мирноград завершуються – чи ні?

Російська армія просунулася у Покровську і продовжує його «поглинати», повідомив 4 лютого проєкт DeepState. Ще складнішою аналітики називають ситуацію у його місті-супутнику Мирнограді. За їхніми даними, противник фактично контролює дронами логістику Покровсько-Мирноградської агломерації. «Останні бої за Покровськ і Мирноград тривають», – підсумували у DeepState.

Водночас, деякі військові та аналітики одразу після визнання Генштабом ЗСУ наприкінці жовтня факту просочення кількох сотень російських військових у Покровськ, прогнозували його швидку втрату – дехто говорив про кілька тижнів.

Проте битва за місто, як і за сусідній Мирноград, триває відтоді понад три місяці. Не вважає теперішні бої за агломерацію фінальними навіть зараз Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації «Фонд «Мир і Ко».

Чи дійсно зараз останні бої за Покровськ та Мирноград?

Що є вирішальним у битві за міста?

Як зупинити наступ армії РФ і що є більш критичним – ліквідація особового складу чи логістики та техніки?

Про це ми поговорили з Мирославом Гаєм в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

– Мирославе, з вашої точки зору, чи дійсно ми бачимо розв'язку цієї битви, яка триває вже більше року?

– Ні, я не думаю, що це розв'язка. Я вже неодноразово у вашому ефірі казав, що для будь-якого міста українського, яке стає вузлом оборони, – якщо ця оборона довготривала, як у Покровську, – розв'язка зазвичай приблизно така сама, як у Мар'їнці. А саме Збройні сили України стримують ворога до останнього.

Ворог періодично має тактичний успіх і має тактичні програші. Ми вже бачили з вами, як у Мар'їнці більше 20 разів, здається, ставили росіяни прапор, заявляли про те, що вони її захопили. І потім знову Збройні сили України, Сили оборони в цілому, спростовували цю тезу, вибиваючи росіян, знищуючи їх.

Пам'ятаєте, спікер Міністерства оборони [РФ], зараз не згадаю його прізвища, десятки разів казав про взяту Мар'їнку? Мар'їнка фактично була захоплена росіянами, коли там не залишилося жодного живого будинку, підвалу . І вони поставили уже дійсно свою ганчірку, прапор російський, на просто чорну розбиту цеглу, яка колись була будинком.

Коли вже не було де тримати оборону, Збройні сили України для збереження особового складу маневром відходили на більш вигідні рубежі оборони.

Ми з вами бачили цю тактику і в Бахмуті, ми бачили ту саму ситуацію в Авдіївці. Тобто до останнього, якщо є можливість в місті, де легше оборонятися, де легше тримати оборону і стирати бойовий потенціал противника, Збройні сили це роблять. І відходять тільки ось в таких випадках, коли вже не існує міста і немає що обороняти.

Бо, знаєте, коли немає жодного підвалу навіть, то, в принципі, зазвичай і немає сенсу залишатися в такому районі оборони.

– Сергій Конашенков спікер російського Міноборони.

– Конашенков, точно. От порахуйте, скільки разів він «брав» Мар'їнку, скільки разів вони оголошували Авдіївку (про її захоплення – ред.). Те саме з Куп'янськом ми з вами бачили, що вони... До речі, Куп'янськ – яскрава ситуація. От ви мене питаєте, чи близька розв'язка [битви за Покровськ]. Ми зараз з вами знаємо, що в Куп'янську фактично залишилося в оточенні десь приблизно 50 росіян.

– Про це [начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил] Віктор Трегубов заявив, так.

– Віктора я знаю, але я не з його слів це дізнався, бо теж моніторю ситуацію. Десантура, так, з важкими боями, але знищила те угрупування, яке тоді заходило. І фактично Куп'янськ зараз під контролем Сил оборони. Скільки разів Герасимов вже казав, що вони його взяли.

Те саме з Покровськом.

Тобто вони можуть мати якісь певні тактичні успіхи, вони можуть зайти хоч до кінця цього міста, але у сучасній війні це зовсім не означає його ефективний контроль . Через те, що прилітає дрон, через те, що ви заходите в якусь, умовно кажучи, забудову, опиняєтеся в оточенні без логістики, без провіанту, без набоїв і просто гинете там.

У Вовчанську був приклад чудовий. Була така ситуація, коли росіяни вже оголосили, що вони його захопили. Зайшли на територію місцевого заводу і засіли в підвалах. Там підвали не такі великі, як на «Азовсталі», але теж радянський завод і серйозні лабіринти промислові підземні.

Так і що, знаєте, що зробили Сили оборони? Я це знаю, тому що там були наші підрозділи, мої підрозділи теж, зокрема, там були. Вони просто оточили це місце і вони (російські військові – ред.) там всі загинули.

Ми бачили, як росіянин вибігав, пив воду з калюжі і тікав назад в підвал. Або намагалися їм їхні «орки» Ще із 2014-го року російських військових та проросійських бойовиків в Україні почали називати «орками», оскільки, як і вигадані істоти з романів Джона Толкіна, вони відзначаються нелюдськістю, варварством, жорстокістю (це зафіксовано міжнародними правозахисними організаціями і ООН).скидати якусь воду чи набої так само, дронами, «мавіками». Ну і все, вони просто там всі загинули.

Зараз така сучасна війна, що не може захід якоїсь однієї групи чи декількох груп, чи навіть ротно-тактичної групи в якесь місто означати, що вони його взяли повністю під контроль.

– У Покровську вже фіксується російська військова техніка, і вільно себе почувають плюс-мінус.

– Так вони давно в Покровськ намагаються заходити технікою. Техніка на сучасному полі бою це ніщо фактично , тому що вона нищиться дронами, і вона забезпечує тільки логістику особового складу зазвичай. Це машини підскоку і машини евакуації, коли ви заїхали до певної точки, висадили швидко людей і виїхали звідти.

Так, росіяни намагаються воювати ще досі механізованими колонами, у них статути сухопутних військ застарілі. От вони зараз хочуть новий статут випустити, мені дуже цікаво буде його почитати, чи вони там врахують реалії сучасної війни. Я не думаю, що повноцінно вони це зроблять, але тим не менш цікаво буде почитати.

Попри те – ця техніка так чи інакше буде знищена. Тому що як тільки з'являється просто цивільна машина навіть на полі бою, це вже ціль одразу для декількох підрозділів, у яких є дронарі, наприклад, або артилерія.

Сучасні засоби розвідки дозволяють ефективно знаходити техніку на великих відстанях з достатньо високим рівнем безпеки для спостерігача і завдавати далі ураження завдяки тим самим дронам. Тому що дрони на оптоволокні і з нашого боку зараз масово застосовуються. Росіяни перші масштабували це явище, але зараз у нас є просто дрони на оптоволокні, які літають і на 25, і на 30 кілометрів спокійно.

– Якщо я вас правильно зрозумів, поки є цілі будівлі в Покровську та Мирнограді, бої за міста триватимуть?

– Абсолютно, абсолютно. І це вигідніше, як не дивно, ніж, наприклад, проводити оборону в полі. Навіть якщо у вас є укріпрайон, якщо ви закопалися під землю, у вас є окопи, там все як треба. Зараз, коли є КАБи, які можуть до 90 км завдавати враження, іноді не заходячи навіть в зону дії нашого ППО, вони розносять це. Інша справа з містом. Так, ви можете «пуляти» КАБами по будинках, але так чи інакше там легше організувати оборону.

– Є такий Ігаль Левін, ізраїльський військовий аналітик, він нещодавно критикував заяву міністра оборони України Михайла Федорова про необхідність ліквідовувати 50 тисяч російських солдат на місяць. Левін вважає, що такі втрати, зважаючи на все, на Кремль не впливають, у нього «безліміт» особового складу. А впливають якраз удари по логістиці, удари по таких об'єктах, як «ТОСи» («Солнцепьок»). І, звісно, тоді буде результат. Ви з цим згодні, з такою позицією, що ось це ключовий фактор для того, щоб зупинити наступ Росії?

– Ні, я не згоден з Левіним. І не згоден з Федоровим. Поясню. По-перше, дуже важливо вибивати особовий склад противника. І у Росії немає безлімітно людей для цієї війни. Це вже очевидно.

Це засвідчують і ті види виплат, які Росія зараз дає за перше підписання першого контракту. Вони знову були змушені нещодавно підвищити в Петербурзі такі виплати, до трьох мільйонів рублів. І ми бачимо, що у них є проблеми з особовим складом.

Плюс, не забувайте, що за цю війну Україна вибила велику частину кадрових і професійних військ Російської Федерації. Еліту – десантуру, спецназ. Загинула достатньо велика кількість генералів, полковників, технічних фахівців тощо.

Навчити ту масу, яка до України лізе за гроші, мародерити і вбивати, зробити з них високоякісних фахівців – це задача непідйомна для сучасної Росії, для її стану військової освіти і для стану її населення. Люмпенізованого. Це перше. Тому це важливо.

Але і вибивання техніки російської не може бути єдиним способом досягнення перемоги в цій війні . Тому що росіяни, так чи інакше, мають достатньо масштабоване виробництво. Ми бачимо, що їм допомагають інші країни, зокрема, в цьому виробництві. Ми бачимо, що і Північна Корея уже передавала частину хай не дуже якісних, але дієвих своїх артилерійських установок тощо і боєприпаси.

Немає єдиного методу перемоги. Воно все працює в синергії.

І ця перемога накопичується у вигляді знищення і логістики, і «ТОСів», і знищення стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, і знищення їхніх НПЗ, санкції, економічна блокада – і вибивання особового складу.

Звідки взялася ця цифра 50 тисяч? Я думаю, що вона просто красиво звучить, але ми точно знаємо, що росіяни зараз несуть втрати приблизно в 30 тисяч людей, і щомісячно вони ці втрати поповнюють на цю ж кількість.

Є підрахунки, що 50 тисяч людей на місяць – це та цифра, яку росіяни не зможуть так само оперативно поповнювати, і у них стануть великі проблеми. Звідси ці розрахунки. Але тут потрібно… Знаєте, не можна сказати, що Федоров неправий і Лєвін неправий. Вони обидва мають рацію, просто їхні думки треба поєднати.

У першу чергу ми маємо нищити – якщо говорити про нищення особового складу – фахівців і спеціалістів, дронарів, на тренування і навчання яких йдуть роки і мільйони, мільйони доларів.

