Удар РФ на Дніпропетровщині: загинули 15 шахтарів

Кількість жертв російського удару зросла – загинули 15 шахтарів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше було відомо про 12 загиблих.

«Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти «Тернівська» в Павлоградському районі на Дніпровщині. В результаті теракту загинули 15 працівників шахти, ще сім поранено», – написав він у телеграмі.



Група ДТЕК також повідомила про загибель 15 шахтарів.



«Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни», – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше обласна влада Дніпропетровщини повідомила, що сили РФ поцілили БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. Було відомо про загибель 12 людей та поранення семи. У Нацполіції уточнили, що війська РФ завдали ударів безпілотниками по місту Тернівка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.