Сили РФ учетверте за неповний тиждень ударили по Херсонській ТЕЦ

Від початку лютого російська армія чотири рази атакувала Херсонську теплоелектроцентраль (ТЕЦ), повідомив увечері 6 лютого голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Ворог упродовж доби завдає ударів артилерією по території Херсонської ТЕЦ Групи «Нафтогаз». Зафіксовано щонайменше п’ять влучань. Це вже четверта атака на ТЕЦ від початку лютого», – йдеться в його повідомленні.

За словами високопосадовця, компанія координує дії з місцевою владою та опрацьовує всі можливі варіанти забезпечення теплом.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, що виникла внаслідок російських ударів, повідомив, що на 4 лютого найбільш складна ситуація склалася в Києві й області, у Харкові й області, на Сумщині й Полтавщині.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.