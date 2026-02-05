Кличко: на відновлення Дарницької ТЕЦ знадобиться не менше ніж два місяці

На відновлення Дарницької ТЕЦ, що зазнала значних пошкоджень від російських ударів, і забезпечувала теплом будинки у Дарницькому й Дніпровському районах Києва, знадобиться не менше ніж два місяці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Фахівці дослідили характер ушкоджень, зокрема, обладнання обʼєкта критичної інфраструктури, який був однією із цілей ворога під час атаки на столицю 3 лютого. Йдеться про Дарницьку ТЕЦ. Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання. Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем й обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)», – написав Кличко у телеграмі.

Він додав, що подати опалення у згаданих будинках до відновлення ТЕЦ неможливо.

«Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському – 4. (Окрім тих, які там працювали раніше). Також 36 додаткових пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці та 27 пунктів – у Дніпровському районі», – додав Кличко.

За його словами, ДТЕК організовує «максимально лояльні» в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків, які залишилися без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах.

Напередодні понад 60 послів і представників іноземних держав і міжнародних організацій побували на Дарницькій ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва.

Віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що від початку опалювального сезону Росія атакувала її п’ять разів.

Міністр також розповів про наслідки атаки 3 лютого для станції: «Ворог направив сюди п’ять балістичних ракет, направив їх чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим – це саме обладнання, яке було орієнтовано на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала -26°. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена», – сказав Кулеба.

За словами директора ТЕЦ, роботи з відновлення станції вже розпочалися і тривають цілодобово. Ситуацію з відновленням ускладнюють морози.

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.