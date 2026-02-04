Доступність посилання

Дарницька ТЕЦ після російських атак: масштаби руйнувань (фотогалерея)

4 лютого понад 60 іноземних дипломатів відвідали майже зруйновану Дарницьку ТЕЦ і побачили руйнування внаслідок російських атак. Від початку опалювального сезону Росія обстрілювала станцію п'ять разів. 3 лютого – п'ятьма балістичними ракетами.

Станція обслуговує близько 500 тисяч киян. Станом на зараз у Києві без тепла залишаються понад 1100 будинків.


1 Руйнування на Дарницькій ТЕЦ після російських атак
2 Від початку опалювального сезону Росія атакувала Дарницьку ТЕЦ п’ять разів. 3 лютого сили РФ випустили п’ять балістичних ракет, цілячи в обладнання, яке забезпечувало подачу тепла Атака сталася в найхолоднішу ніч у Києві, коли температура опускалася до -26°, розповів Олексій Кулеба, віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій
3 За словами Олексія Кулеби станція нині майже повністю знищена
4 Відновлювальні роботи на Дарницькій ТЕЦ
5 За словами директора ТЕЦ, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Ситуацію з відновленням ускладнюють морози
6 Нині у Києві без тепла залишаються понад 1100 будинків
7 Іноземні дипломати під час візиту на Дарницьку ТЕЦ.

Такі візити для керівників дипломатичних установ організовують регулярно, щоб партнери України «бачили на власні очі те, що робить держава-агресор і доносили цю інформацію до своїх столиць», – зазначив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс
8 «Пошкодження, масштаби руйнувань тут просто шокують», – каже Гайко Томс, посол Німеччини в Україні під час візиту на станцію. «Цьому немає виправдання. Важливо залучити додаткову підтримку. Ми повинні якось знайти спосіб покласти край цій війні, яка триває лише тому, що цього хоче Росія», – додає посол
9 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

