Росія: в частині Бєлгорода після удару по ТЕЦ зникли тепло, світло і вода

Російський Бєлгород частково залишився без електропостачання внаслідок атаки у ніч проти 6 лютого, повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Вночі після обстрілу Гладков писав про «великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури міста Бєлгорода, Бєлгородського, Ракитянського, Борисівського, Грайворонського, Яковлівського округів».

Відновлювальні роботи, за його словами, тривали всю ніч.

«На сьогоднішній день нам не вдалося в повному обсязі відновити подачу електроенергії в Бєлгороді. Відновлювальні роботи продовжуються», – повідомив губернатор.

Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи, повідомляє «Настоящее время».

Телеграм-канал «Пепел» пише, що у центрі Бєлгорода зафіксовано перебої з подачею опалення.

Пресслужба водоканалу Бєлгородської області повідомляла, що після ракетного обстрілу відключено електропостачання кількох об’єктів водоканалу у Бєлгороді й Борисівському окрузі.

Згідно з аналізом Astra, було влучання в північну частину Бєлгородської ТЕЦ. Український Генштаб атаку не коментував.

Об’єкти енергетики Бєлгорода в останні тижні нерідко зазнають ударів, через що у місті й області виникають перебої з електрикою і теплопостачанням.

Тим часом, губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що українська армія завдала «нових ударів по об’єктах енергетики» в регіоні.

«У результаті атаки кілька населених пунктів Клинцівського району були знеструмлені», – зазначив він, додавши, що згодом електропостачання відновили.

Міноборони Росії відзвітувало про нібито 38 збитих українських безпілотників у ніч на 6 лютого, у тому числі над територією Брянської області – 26, Бєлгородської – 10.

В умовах бойових дій перевірити інформацію сторін не завжди є можливим.

Російські війська з початком осені 2025 року посилили обстріли української енергетики, внаслідок чого по всій Україні діють графіки погодинних вимкнень світла і графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі через російські удари в окремих регіонах застосовуються аварійні знеструмлення. Крім того, внаслідок ударів жителі українських міст регулярно залишаються без опалення на тлі морозів.