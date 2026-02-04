Що відбувається на майже знищеній Дарницькій ТЕЦ

Понад 60 послів відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, майже зруйновану внаслідок російських атак. Станція обслуговує близько 500 тисяч мешканців Дніпровського та Дарницького районів столиці. Іноземним послам показали масштаби пошкоджень. Від початку опалювального сезону Росія атакувала ТЕЦ п’ять разів. Під час останнього удару, 3 лютого, сили РФ випустили п’ять балістичних ракет, цілячи в обладнання, яке забезпечувало подачу тепла. Атака сталася в найхолоднішу ніч у Києві, коли температура опускалася до -26°. За словами віцепрем’єра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, станція нині майже повністю знищена. Станом на зараз у Києві без тепла залишаються понад 1100 будинків. Керівництво ТЕЦ повідомляє, що відновлювальні роботи вже розпочалися і тривають цілодобово, однак ситуацію ускладнюють сильні морози.