Київ, Харків і низка областей – Зеленський розповів, де найскладніша ситуація в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, що виникла внаслідок російських ударів, повідомив, що на 4 лютого найбільш складна ситуація склалася в Києві й області, у Харкові й області, на Сумщині й Полтавщині.

«Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині й Черкащині. Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки», – написав Зеленський у телеграмі.

Крім того, за словами президента, на нараді йшлося про умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

«Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ і міністра оборони України. Доповідали по Харкову й забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі й області, на Донеччині, у Вінницькій і Чернівецькій областях, на Житомирщині», – йдеться в повідомленні.

3 лютого Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ у Києві, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, і що її відновлення потребуватиме «значного часу».

За даними віцепремʼєра, міністра з відновлення України Олексія Кулеби, у Києві без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.