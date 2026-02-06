У п’яти областях є знеструмлення через російські обстріли – «Укренерго»

У Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях на ранок 6 лютого є знеструмлені споживачі внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомляє «Укренерго».

«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, через наслідки попередніх російських атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Також, за даними «Укренерго», через негоду повністю або частково були знеструмлені 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, що виникла внаслідок російських ударів, повідомив, що на 4 лютого найбільш складна ситуація склалася в Києві й області, у Харкові й області, на Сумщині й Полтавщині.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ у Києві, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, і що її відновлення потребуватиме «значного часу». За словами міського голови Києва, йдеться щонайменше про два місяці. До того часу відновити теплопостачання у понад 1100 будинках у Києві буде неможливо, додав Кличко.