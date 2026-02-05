Міненерго: у частині Києва можуть покращити графіки електропостачання

У Києві найбільш складною зоною залишається район, який живила Дарницька ТЕЦ-4, повідомляє Міністерство енергетики після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

У міністерстві зазначають, що відновлення теплопостачання у Дарницькому й Дніпровському районах найближчим часом не очікується, тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання.

«Робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок триває чітко за графіком. Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба також повідомив про координацію роботи з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах. За його словами, наразі у Києві без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок.

За словами Кулеби, від початку опалювального сезону Росія атакувала ТЕЦ-4 п’ять разів.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, що 3 лютого зазнала значних пошкоджень від російських ударів, і забезпечувала теплом будинки у Дарницькому й Дніпровському районах Києва, знадобиться не менше ніж два місяці.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах – у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Дарницька ТЕЦ після російських атак: масштаби руйнувань (фотогалерея)















