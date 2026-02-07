Іран: ядерні переговори зі США мають відновитися невдовзі після зустрічі в Омані

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран і Вашингтон вважають, що зустрічі щодо ядерної програми мають відновитися невдовзі після непрямих переговорів в Омані, навіть попри те, що Тегеран виключив обговорення своєї ракетної програми і збагачення урану.

Як сказав Аббас Аракчі катарському телеканалу «Аль-Джазіра» 7 лютого, обидві сторони погодилися, що переговори мають відновитися невдовзі, додавши, що узгоджених термінів наступної зустрічі немає.

Аракчі заявив, що Тегеран відкритий до досягнення угоди, проте питання щодо ракетної програми Ірану й збагачення урану не є предметом майбутніх переговорів.

«Ні зараз, ні в майбутньому не можна вести переговори щодо ракет, оскільки це оборонне питання, – сказав він. – Питання заборони збагачення не підлягає обговоренню з точки зору Ірану».

Міністр додав, що Іран відповість на будь-який потенційний напад США: «Якщо на Іран нападуть, ми будемо атакувати американські бази в регіоні».

Коментарі Аракчі прозвучали через день після того, як делегації Тегерану й Вашингтону провели переговори за посередництва Оману, а також після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що дискусії були «дуже добрими».

Хоча жодна зі сторін не оголосила про конкретні результати, обидві сторони припустили, що переговори щодо ядерної програми Ірану можуть продовжитися найближчим часом.

«Іран, схоже, дуже хоче укласти угоду. Ми побачимо, якою буде ця угода», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Переговори відбулися на тлі нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. Напруженість посилилася через понад два тижні протестів в Ірані, які влада жорстоко придушувала, внаслідок чого, за словами правозахисних груп, загинули тисячі мирних жителів.

Трамп погрожував завдати удару по Ірану, якщо будь-кого з десятків тисяч заарештованих протестувальників стратять.

Президент США продовжував розглядати військові варіанти, водночас наголошуючи на зусиллях щодо стримування ядерної програми Ірану, яка, на думку західних держав, спрямована на виробництво зброї, незважаючи на наполягання Тегерана на тому, що вона призначена для цивільних цілей.

Після переговорів в Омані Державний департамент США оголосив про нові санкції щодо експорту іранської нафти, спрямовані на 15 організацій і 14 суден тіньового флоту.

«Сполучені Штати продовжуватимуть діяти проти мережі перевізників і торговців, які займаються транспортуванням і придбанням іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції», – заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт. Окремо Трамп підписав виконавчий указ, який може запровадити вторинні мита щодо країн, які імпортують товари з Ірану, йдеться у заяві Білого дому.

У наказі цей крок був названий «необхідним і доцільним» після отримання додаткової інформації від високопосадовців щодо «дій і політики» іранського уряду.

Трамп безпосередньо не коментував наказ, але під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One повторив: «Іран не може створювати ядерну зброю».

У наказі не уточнюється ставка мита, але як приклад наводиться 25 відсотків. У ньому йдеться про те, що тариф може застосовуватися до товарів, імпортованих до США з будь-якої країни, яка «прямо чи опосередковано купує, імпортує або іншим чином отримує будь-які товари чи послуги з Ірану».

Білий дім заявив, що цей указ підтверджує «надзвичайну ситуацію в країні щодо Ірану», і зазначив, що президент може змінити його, якщо обставини зміняться.