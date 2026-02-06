В Омані завершився перший раунд переговорів Ірану та США

У столиці Ірану Маскаті 6 лютого відбувся перший раунд переговорів Ірану та США.

Головний посередник у переговорах, міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді заявив, що сторони під час зустрічі «прояснили свої погляди та визначили області для можливого прогресу».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що переговори відбулися в «дуже позитивній атмосфері». За його словами, сторони обговорювали лише іранську ядерну програму.

Американські високопосадовці, делегацію яких очолював спецпосланець президента США Стів Віткофф, ще не коментували переговори.

«Поки тривають ці переговори, я хотіла б нагадати іранському режиму, що президент має багато варіантів у своєму розпорядженні, окрім дипломатії, як головнокомандувач найпотужніших збройних сил в історії світу», – заявила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт 5 лютого.

Переговори відбулися на тлі переміщення військових кораблів США у води Близького Сходу.

Наприкінці грудня і в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади. Влада Ірану розпочала жорстокі репресії проти протестувальників, що, за словами правозахисних груп, призвело до загибелі тисяч мирних жителів.

Президент США Дональд Трамп погрожував завдати удару по Ірану, якщо будь-кого з десятків тисяч заарештованих протестувальників стратять.

Трамп продовжує розглядати військові варіанти, хоча він також зосередився на стримуванні ядерної програми Ірану, яка, на думку Заходу, спрямована на створення зброї, незважаючи на заяви Тегерана про те, що вона призначена лише для цивільних цілей.