«Я наполягав на продовженні переговорів з Іраном» – Трамп про результати зустрічі з Нетаньягу

Зустріч Дональда Трампа (п) та Беньяміна Нетаньягу, Вашингтон, 11 лютого 2026 року
Зустріч Дональда Трампа (п) та Беньяміна Нетаньягу, Вашингтон, 11 лютого 2026 року

США та Ізраїль зберігають розбіжності щодо дій, необхідних щодо Ірану, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за результатами зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 11 лютого.

«Це була дуже добра зустріч, чудові відносини між нашими двома країнами тривають… Нічого остаточного досягнуто не було, окрім того, що я наполягав на продовженні переговорів з Іраном, щоб з'ясувати, чи може бути укладена угода, чи ні… Минулого разу Іран вирішив, що їм краще не укладати угоду, і вони зазнали удару «Опівнічного молота». Сподіваюся, цього разу вони будуть більш розважливими й відповідальними», – написав Трамп у мережі Truth Social після завершення переговорів.

Нетаньягу налаштований діяти рішучіше щодо Ірану, зокрема з використанням військової сили. Серед іншого, керівництво Ізраїлю наполягає на обмеженні і контролі за іранською програмою виробництва балістичних ракет. Трамп вважає за можливе укласти угоду стосовно ядерної програми Ірану без ударів по цій країні.

Минулого тижня після переговорів із іранською делегацією в Омані Державний департамент США оголосив про нові санкції щодо експорту іранської нафти, спрямовані на 15 організацій і 14 суден тіньового флоту.

