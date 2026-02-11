«Я наполягав на продовженні переговорів з Іраном» – Трамп про результати зустрічі з Нетаньягу

США та Ізраїль зберігають розбіжності щодо дій, необхідних щодо Ірану, повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за результатами зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 11 лютого.

«Це була дуже добра зустріч, чудові відносини між нашими двома країнами тривають… Нічого остаточного досягнуто не було, окрім того, що я наполягав на продовженні переговорів з Іраном, щоб з'ясувати, чи може бути укладена угода, чи ні… Минулого разу Іран вирішив, що їм краще не укладати угоду, і вони зазнали удару «Опівнічного молота». Сподіваюся, цього разу вони будуть більш розважливими й відповідальними», – написав Трамп у мережі Truth Social після завершення переговорів.

Нетаньягу налаштований діяти рішучіше щодо Ірану, зокрема з використанням військової сили. Серед іншого, керівництво Ізраїлю наполягає на обмеженні і контролі за іранською програмою виробництва балістичних ракет. Трамп вважає за можливе укласти угоду стосовно ядерної програми Ірану без ударів по цій країні.

Минулого тижня після переговорів із іранською делегацією в Омані Державний департамент США оголосив про нові санкції щодо експорту іранської нафти, спрямовані на 15 організацій і 14 суден тіньового флоту.