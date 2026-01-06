ЗМІ: Нетаньягу через Путіна повідомив, що не атакуватиме Іран

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попросив президента Росії Володимира Путіна передати Тегерану повідомлення про те, що Ізраїль не має наміру нападати на Іран. Про це повідомляє ізраїльський канал Kan із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними співрозмовників, Путін і Нетаньягу останнім часом кілька разів говорили телефоном на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

«Нетаньягу попросив Путіна запевнити Іран: «Ми не нападатимемо на них», – йдеться в повідомленні Kan.

Про останню телефонну розмову двох лідерів Кремль повідомляв 15 листопада. Тоді обговорювалися припинення вогню у Газі, іранська ядерна програма та ситуація у Сирії. Місяцем раніше Путін заявляв, що Росія отримує від Ізраїлю сигнали щодо відсутності зацікавленості у конфронтації з Іраном.

Як зазначає Kan, Ізраїль побоюється, що Тегеран, вважаючи удар неминучим, може атакувати ізраїльську територію першим. Послання Нетаньягу через Москву спрямоване на запобігання такому сценарію.

Виступаючи в парламенті 5 січня, прем’єр-міністр Ізраїлю попередив, що будь-яка атака з боку Ірану матиме «серйозні наслідки». Він також заявив, що позиції Ізраїлю та президента США Дональда Трампа щодо Ірану загалом збігаються.

«Ми не дозволимо Ірану відновити виробництво балістичних ракет і, звичайно ж, відновити ядерну програму», – наголосив Нетаньягу.

У свою чергу Путін підкреслював право Ірану на мирне використання ядерних технологій і заявляв про готовність Москви підтримувати це, назвавши удари США по Ірану влітку 2025 неспровокованою агресією.

Повідомлення про сигнал Нетаньягу Тегерану з'явилося на тлі протестів, які тривають в Іранію




