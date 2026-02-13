Зеленський у Мюнхені зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану в екзилі

Президент України Володимир Зеленський в Мюнхені зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час розмови приділили увагу ситуації в Ірані, обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму.

«Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом «Шахедів» до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону», – йдеться у повідомленні.



Зеленський у телеграмі подякував спадкоємному принцу Ірану за підтримку територіальної цілісності України і зазначив, що важливо «докладати максимум зусиль для захисту людських життів. Україна готова допомогти зі свого боку».

Реза Пахлаві – син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року – очолює опозиційну фракцію, перебуваючи в США. Він намагається позиціонувати себе як «перехідний» лідер у разі падіння режиму.

Наприкінці грудня і в січні Іран охопили масштабні протести. Спочатку учасники протестів виступали з вимогами, пов’язаними з економічною кризою, а пізніше почали звучати гасла проти влади. Влада Ірану розпочала жорстокі репресії проти протестувальників, що, за словами правозахисних груп, призвело до загибелі тисяч мирних жителів. У січні, за даними ЗМІ, спецпосланець президента США Стів Віткофф таємно зустрічався з Резою Пахлаві.

Президент США Дональд Трамп погрожував завдати удару по Ірану, якщо будь-кого з десятків тисяч заарештованих протестувальників стратять.

У США також заявляли, що розглядають військові варіанти. Міністр оборони США Піт Геґсет попереджав Тегеран, що Пентагон «більш ніж готовий» вжити заходів, якщо Іран відмовиться вести переговори щодо своєї ядерної програми.

6 лютого іранські й американські офіційні особи розпочали переговори в Омані, що розглядаються як остання спроба запобігти серйозній військовій ескалації в Перській затоці.



