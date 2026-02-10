Іранський режим прагне повернути собі символ Лева та Сонця, який використовують протестувальники

Оговтуючись від масових демонстрацій, теократичні правителі Ірану намагаються повернути собі традиційний символ Лева та Сонця, який зробили символом антиурядові демонстранти.

Алі Акбар Салехі, директор урядового Фонду іранології, 8 лютого заявив, що символ Лева та Сонця належить Ісламській Республіці, і засудив його використання «іншими».

Лев та Сонце довгий час були одним із найстаріших національних символів Ірану, який використовувався до Ісламської революції 1979 року. Його походження сягає астрології – символізуючи сонце в сузір'ї Лева – але з 12-го століття він глибоко вкоренився в іранському мистецтві та культурі.

Із XV століття цей символ періодично з’являвся на іранських прапорах. Але після Ісламської революції Лев і Сонце були заборонені та засуджені як пережиток гнітючої, прозахідної монархії.

На заміну режим прикрасив зелено-біло-червоний триколор Ірану чотирма півмісяцями та мечем, увінчаними діакритичним знаком, який утворював стилізоване зображення арабського слова «Аллах».

Виступаючи на Першому Національному конгресі з питань зовнішньої політики та історії міжнародних відносин, Алі Акбар Салехі, директор урядового Фонду іранології, наполягав на тому, що символ належить Ісламській Республіці Іран, і сказав, що Лев і Сонце мають чітке релігійне коріння.

«Ми дали їм цього Лева і Сонце»

«Філософія Лева та Сонця походить від Алі (близького сподвижника пророка Магомета), Бога та релігії. Ми дали їм цього Лева та Сонце, тепер інші використовують його, хоча він належить нам», – сказав Салехі.

«Інші», про яких говорив Салехі, – це протестувальники проти режиму, які останніми тижнями підняли на вулицях прапор Лева та Сонця – символ національної гордості, секуляризму та непокори теократичному правлінню.

Протести в Ірані спалахнули 28 грудня на тлі економічних проблем, зокрема знецінення валюти, але перетворилися на демонстрації проти режиму. Влада відповіла на них застосуванням сили, що призвело до загибелі тисяч людей.

Лев і Сонце також стали визначним символом для іранців за кордоном, які виходили на акції проти режиму. На знак підтримки протестувальників платформа соціальних мереж X 9 січня оголосила про заміну сучасного емодзі іранського прапора на Лева і Сонце.

За словами Салехі, іранська держава все ще має міжнародне право на символ Лева і Сонця.

У 1922 році було створене Товариство Червоного Лева і Сонця, іранський еквівалент гуманітарних організацій Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. А згідно з Женевськими конвенціями 1929 року, Лев і Сонце були визнані однією з трьох офіційних емблем – поряд з Червоним Хрестом і Червоним Півмісяцем – для захисту медичної допомоги.

Після Ісламської революції 1979 року Іран обміняв своїх червоних Лева та Сонце на Червоний Півмісяць, як і інші мусульманські держави. Однак Міжнародна федерація Червоного Хреста та Червоного Півмісяця підтримує виключне законне право Ірану на традиційну емблему та його право використовувати її, коли він забажає.

Дебати ще тривають

І це не перший випадок, коли точаться дебати щодо Лева та Сонця.

У травні 2020 року депутат парламенту Колам Гайдар Ебрагім Байсаламі заявив: «Можливість повернення емблеми червоного Лева та Сонця до Ірану можлива через Міністерство закордонних справ». «Червоний Півмісяць, – додав він, – є османською емблемою, і заміна її червоним Левом та Сонцем була історичним недоглядом».

Шістьма роками раніше, у травні 2014 року, Алі Юнесі, старший помічник з питань етнічних та релігійних меншин колишнього поміркованого президента Гасана Рогані, заявив, що Лев і Сонце на колишньому іранському прапорі були «символами Алі та Магомета», і запропонував замінити цей мотив Червоним Півмісяцем.

У той час зауваження Юнесі викликали бурхливу реакцію деяких членів іранського парламенту. У відповідь видання Mashreq передрукувало частину промови аятоли Рухолли Хомейні, засновника Ісламської Республіки, де він засудив «зловісних «Лева і Сонце».

«Іранський прапор не повинен бути імперським прапором, емблеми Ірану не повинні бути імперськими емблемами. Вони повинні бути ісламськими емблемами, – сказав Хомейні. – Справи тирана повинні зникнути. Це справи тирана... Це повинні бути справи ісламу».

Салехі, який має досвід у галузі ядерної інженерії та колись був головою Організації з атомної енергії Ірану, не є новачком у суперечках. Він був призначений головою Фонду іранології у 2025 році, але науковці Тегеранського університету написали відкритого листа, назвавши його призначення «недоречним» через брак його досвіду.

(Над матеріалом працювала журналістка Іранської служби Радіо Свобода Мані Парса)