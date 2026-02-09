Іран: лауреатці Нобелівської премії миру винесли новий вирок

В Ірані правозахисницю та лауреатку Нобелівської премії миру Нарґіз Мохаммаді засудили до семи з половиною років позбавлення волі, повідомив у соціальній мережі X її адвокат Мостафа Нілі.

«Вона була засуджена до шести років ув’язнення за організацію зборів та змову, до півтора року ув’язнення – за пропагандистську діяльність», – написав він.

Крім того, як додаткове покарання їй призначили дворічну заборону на виїзд з країни та дворічне вислання до міста Хосф.

Нілі розповів, що про вирок йому повідомила сама Мохаммаді. Зараз вона перебуває в центрі тримання під вартою у Мешхеді.

«Коли вона почала розповідати про події та про те, як її заарештували, телефонний зв’язок перервався», – додав адвокат.





Мохаммаді та інших активістів затримали 12 грудня 2025 року під час церемонії пам’яті іранського юриста та правозахисника Хосрова Алікорді. У прокуратурі тоді заявили, що учасники «робили провокаційні заяви», які нібито підбурювали натовп до «порушення громадського порядку».

Правозахисниця розповідала, що під час затримання люди у цивільному били її палицею по голові та шиї, згодом її двічі доставляли до відділення невідкладної допомоги.

Нарґіз Мохаммаді виступає проти смертної кари та обмежеь прав і свобод жінок в Ірані. 2023 року їй присудили Нобелівську премію миру «за боротьбу проти утисків жінок в Ірані та за права людини та свободу для всіх». 2022 року із ув’язнення вона підтримувала протести в Ірані, які почалися після загибелі Махси Аміні, затриманої до цього за «неправильне» носіння хіджабу.

В Ірані правозахисницю вже судили кілька разів. Так, у 2016 році вона отримала 16 років позбавлення волі за звинуваченням у пропаганді проти держави та загрозі нацбезпеці, у 2022 році – вісім років за пропаганду проти держави та шпигунство на користь Саудівської Аравії, у серпні 2023 року – один рік за інтерв’ю та звернення до ООН, а в січні 2024 року – 15 місяців у справі про пропаганду проти Ірану.

Наприкінці 2024 року після операції правозахисницю звільнили на три тижні. Прокуратура припинила виконання вироку на підставі висновку судово-медичного експерта, а потім продовжила це рішення.