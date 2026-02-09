Доступність посилання

Іран: лауреатці Нобелівської премії миру винесли новий вирок

Нарґіз Мохаммаді та інших активістів затримали 12 грудня 2025 року під час церемонії пам’яті іранського юриста та правозахисника Хосрова Алікорді
Нарґіз Мохаммаді та інших активістів затримали 12 грудня 2025 року під час церемонії пам’яті іранського юриста та правозахисника Хосрова Алікорді

В Ірані правозахисницю та лауреатку Нобелівської премії миру Нарґіз Мохаммаді засудили до семи з половиною років позбавлення волі, повідомив у соціальній мережі X її адвокат Мостафа Нілі.

«Вона була засуджена до шести років ув’язнення за організацію зборів та змову, до півтора року ув’язнення – за пропагандистську діяльність», – написав він.

Крім того, як додаткове покарання їй призначили дворічну заборону на виїзд з країни та дворічне вислання до міста Хосф.

Нілі розповів, що про вирок йому повідомила сама Мохаммаді. Зараз вона перебуває в центрі тримання під вартою у Мешхеді.

«Коли вона почала розповідати про події та про те, як її заарештували, телефонний зв’язок перервався», – додав адвокат.


Мохаммаді та інших активістів затримали 12 грудня 2025 року під час церемонії пам’яті іранського юриста та правозахисника Хосрова Алікорді. У прокуратурі тоді заявили, що учасники «робили провокаційні заяви», які нібито підбурювали натовп до «порушення громадського порядку».

Правозахисниця розповідала, що під час затримання люди у цивільному били її палицею по голові та шиї, згодом її двічі доставляли до відділення невідкладної допомоги.

Нарґіз Мохаммаді виступає проти смертної кари та обмежеь прав і свобод жінок в Ірані. 2023 року їй присудили Нобелівську премію миру «за боротьбу проти утисків жінок в Ірані та за права людини та свободу для всіх». 2022 року із ув’язнення вона підтримувала протести в Ірані, які почалися після загибелі Махси Аміні, затриманої до цього за «неправильне» носіння хіджабу.

В Ірані правозахисницю вже судили кілька разів. Так, у 2016 році вона отримала 16 років позбавлення волі за звинуваченням у пропаганді проти держави та загрозі нацбезпеці, у 2022 році – вісім років за пропаганду проти держави та шпигунство на користь Саудівської Аравії, у серпні 2023 року – один рік за інтерв’ю та звернення до ООН, а в січні 2024 року – 15 місяців у справі про пропаганду проти Ірану.

Наприкінці 2024 року після операції правозахисницю звільнили на три тижні. Прокуратура припинила виконання вироку на підставі висновку судово-медичного експерта, а потім продовжила це рішення.

