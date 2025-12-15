Іран: нобелівська лауреатка Наргес Мохаммаді заявила про побиття під час арешту

Іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді заявляє, що її жорстоко побили і заарештували сили безпеки в Мешхеді на північному сході Ірану, а пізніше звинуватили у «співпраці з Державою Ізраїль».

Це перші коментарі лауреатки Нобелівської премії миру з моменту її затримання минулого тижня. На сайті фонду Мохаммаді йдеться про те, що 14 грудня їй вдалося зателефонувати до сім’ї і розповісти про те, що під час затримання люди у цивільному били її кийком по голові й шиї, а згодом її двічі доставляли до відділення невідкладної допомоги.

Родина Мохаммаді заявила, що вона була у поганому фізичному стані під час розмови, і закликала її адвокатів негайно подати офіційну скаргу на службу безпеки, відповідальну за її арешт.

Як повідомляє Іранська служба Радіо Свобода, Мохаммаді й ще 38 людей затримали 12 грудня під час церемонії в пам’ять про іранського юриста й правозахисника Хосрова Алікорді, смерть якого його прибічники називають «підозрілою».

Усіх затриманих, серед яких правозахисники й активісти, відправили під варту.

У прокуратурі заявили, що вони «робили провокаційні заяви», які нібито підбурювали натовп до «порушення громадського порядку».

53-річна Наргес Мохаммаді була удостоєна Нобелівської премії миру 2023 року за понад два десятиліття боротьби за права жінок в Ірані.

2022 року із ув’язнення вона підтримувала протести в Ірані, які почалися після загибелі Махси Аміні, затриманої до цього за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу.

У січні 2024 року суд в Ірані засудив Наргес Мохаммаді, яка вже була ув’язнена, до 15 місяців позбавлення волі у справі про пропаганду проти Ірану. До цього її вже судили кілька разів.

Наприкінці 2024 року після операції її випустили на волю, спочатку на три тижні. Прокуратура припинила виконання вироку на підставі висновку судово-медичного експерта. Потім це рішення було продовжене.