Нобелівський комітет «занепокоєний» погрозами на адресу іранської активістки Мохаммаді

Норвезький Нобелівський комітет заявляє, що «занепокоєний» тим, що Наргес Мохаммаді, лауреатка Нобелівської премії миру 2023 року, отримує «серйозні погрози».

Як йдеться в заяві від 11 липня йдеться, Мохаммаді повідомила голові комітету Йоргену Ватне Фріднесу в «терміновому телефонному дзвінку», що вона отримує попередження через своїх адвокатів і непрямі канали.

«Мені прямо й опосередковано погрожували «фізичним знищенням» агенти режиму», – цитують Мохаммаді у заяві.

Як зазначили в Нобелівському комітеті, попередження чітко дали зрозуміти, що вона повинна буде погодитися припинити всю публічну діяльність в Ірані, а також будь-яку міжнародну діяльність чи виступи в ЗМІ на підтримку демократії, прав людини і свободи слова.

«Норвезький Нобелівський комітет глибоко стурбований погрозами проти Наргес Мохаммаді і загалом усіх громадян Ірану, які мають критичний голос, і закликає владу захистити не лише їхнє життя, а й їхню свободу слова», – сказав Фріднес.

Мохаммаді десятиліттями відстоювала права людини в Ірані й неодноразово стикалася з ув’язненням протягом останніх 20 років.

Від березня 2021 року її засудили п’ять разів, і наразі вона відбуває 12-річний термін за «поширення пропаганди» проти Ісламської республіки.

Мохаммаді була «тимчасово звільнена» з в’язниці у грудні 2024 року з медичних причин.

За словами Мохаммаді, вона отримала два офіційні накази про повернення до в’язниці, але її адвокати порадили їй не повертатися туди добровільно.

«Якщо вони хочуть мене побачити, нехай заплатять за це і самі мене заарештують – я не піду тихо до в’язниці», – сказала вона, зазначивши, що вирішила залишитися на волі на знак «громадянської непокори».

Незважаючи на майже безперервне ув’язнення з 2010 року, активістка часто намагалася підвищити обізнаність про тюремні умови і зловживання, з якими стикаються жінки-ув’язнені.