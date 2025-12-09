В Ірані помер відомий опозиційний юрист – його прибічники називають смерть «підозрілою»

Відома іранська правозахисниця Насрін Сотуде закликала місію ООН зі встановлення фактів розслідувати смерть адвоката Хосрова Алікорді, передає місцева служба Радіо Свобода.

Колишній політв’язень і відкритий критик режиму Ісламської республіки, Алікорді був відомим тим, що представляв інтереси політичних ув’язнених та активістів. 5 грудня 46-річного адвоката знайшли мертвим у його офісі в Машгаді на північному сході Ірану.

Його смерть офіційно пояснили серцевим нападом, місцеві посадовці виключили «неприродні причини». Але багато юристів та активістів вважають обставини смерті як «підозрілими», дехто називає її вбивством.

Правозахисні групи, зокрема, норвезька організація «Iran Human Rights» та Міжнародна організація із захисту прав людини, закликали до незалежного розслідування смерті Алікорді.

У коментарі Radio Farda Сотуде сказала, що Алікорді був «чесним юристом, який майже два десятиліття перебував під надзвичайним правовим і безпековим тиском».

За словами правозахисниці, влада Ірану «зробила з ним усе, що можна зробити з критиком» – від ув’язнення до заборони займатися адвокатською практикою. Вона додала, що Алікорді гостро усвідомлював загрози, тому встановив 16 камер у своєму офісі. Ці камери згодом були конфісковані, додала вона. На думку Сотуде, є «достатньо підстав сумніватися у звіті коронера»:

«Місія ООН зі встановлення фактів має законні повноваження тиснути на Іран, щоб той відповів».

Похорон Алікорді в Сабзеварі відбувся під посиленою охороною, на ньому були присутні родини інших активістів, які прагнуть справедливості. Його смерть також зустріла хвилю вшанування від колег-юристів.

Адвокат Реза Шафахах написав у соціальних мережах, що Алікорді захищав своїх клієнтів «до самого кінця», додавши:

«Несправедливість припиняється лише тоді, коли пригноблені відмовляються її більше терпіти. Алікорді давно перестав терпіти несправедливість; він відкинув обережність і пройшов до кінця, навіть ціною свого життя».





Колега-адвокат Бабак Пакнія поділився скріншотом розмови з Алікорді, зазначивши, що навіть після звільнення з в'язниці він «ніколи не припиняв боротися за права людей».

Лауреатки Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді та Ширін Ебаді також віддали шану Алікорді.

За словами Мохаммаді, Алікорді «мріяв про мир і права людини», додавши, що його останнє послання, яке часто повторювалося, полягало в тому, щоб не дозволити політичним в’язням, особливо тим, хто живе у віддалених містах, бути забутими.

Ебаді похвалила Алікорді за підтримку родин політичних в’язнів та громадських активістів, назвавши його «голосом забутих і придушених в’язнів, чиї імена ніколи не згадувалися в медіа».



