Політичний активіст з Ірану заявив про арешт його матері в Тегерані – вона має громадянство США

Афарін Могаджер – жінку з подвійним ірансько-американським громадянством – затримали в Ірані за численними звинуваченнями, пов’язаними з безпекою. Про це іранській службі Радіо Свобода повідомив її син Реза Заррабі, який стверджує, що влада використовує його матір для тиску на нього.

Політичний активіст, який проживає в Німеччині, Заррабі розповів Radio Farda, що його 70-річну матір заарештували 29 вересня в міжнародному аеропорту імені Імама Хомейні, коли вона готувалася залишити країну після візиту.

Він сказав, що співробітники розвідки Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) затримали Могаджер, якого утримують у сумнозвісній тегеранській в’язниці Евін.

Могаджер, яка проживає в Лос-Анджелесі, має неоперабельну пухлину мозку, і «лікар перед ув’язненням сказав їй, що їй залишилося недовго жити», сказав Заррабі.





Він додав, що вона поїхала до Ірану, щоб владнати особисті справи свого чоловіка після його смерті. Заррабі сказав, що дізнався про звинувачення проти своєї матері від адвоката, який зазвичай займається політичними справами.

Активіст назвав серед звинувачень створення дисидентської групи, членство в дисидентських групах, пропаганду проти влади, образу верховного лідера та образу священних цінностей.

Заррабі представляється як «директор Ради повалення» – опозиційної групи, яка прагне повалити Ісламську республіку. Про цю групу – одну з багатьох, що базуються за кордоном і закликають до масового повстання проти керівництва Ірану – відомо небагато.

Він наголосив, що хоча його мати завжди була поруч з ним, вона не була членом ради. Заррабі наголосив, що його мати не займається політичною активністю, і вважає, що «її заарештували та чинять на неї тиск» через його діяльність.

Заррабі стверджував, що до Могаджер застосовували «тиск і тортури», щоб змусити його припинити політичну діяльність та закрити раду, яку він очолює.

«Але я обіцяю, що не закрию цю раду, і враховуючи, що вона має своє незалежне життя, я не маю права закривати політичну інституцію», – сказав він Радіо Свобода.

Ні влада США, ні іранська влада не підтвердили наразі затримання Могаджер.

Заррабі сказав, що він написав до Державного департаменту Сполучених Штатів, щоб повідомити їх про затримання своєї матері, що, за його словами, було підтверджено під час телефонної розмови з нею на 43-й день її перебування за ґратами. Він зазначив, що не отримав відповіді від уряду США.

Уряд США неодноразово застерігав американських громадян щодо поїздок до Ірану, з яким Вашингтон не має дипломатичних відносин.

Іран звинувачують у використанні незаконного арешту та затримання іноземних громадян, в тому числі осіб з подвійним громадянством, для так званої «дипломатії заручників», щоб чинити тиск на іноземні уряди для виконання вимог Тегерану.

За даними Human Rights Watch, іранська влада «систематично» порушує права затриманих на належну правову процедуру шляхом політично мотивованих арештів. Іранський уряд відмовляється визнавати подвійне громадянство та ставиться до осіб з подвійним громадянством виключно як до громадян Ірану.



