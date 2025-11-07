ЄС заборонив видачу багаторазових шенгенських віз громадянам Росії

Єврокомісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи громадянам Росії. Правило поширюється як на країни Євросоюзу, так і на інші країни Шенгенського простору, наприклад, Швейцарію чи Норвегію.

Згідно з ухваленим виконавчим рішенням, видавати багаторазові візи громадянам у Росії, які подали документи всередині країни, можна буде лише в особливих випадках.

Виняток зроблений для близьких родичів росіян, які живуть на території країн Шенгенської угоди та працівників транспортної сфери, розповів речник Єврокомісії Маркус Ламерт

«Залишаються певні обмежені винятки. Наприклад, це стосується близьких родичів громадян Росії, які проживають у ЄС, а також членів сімей громадян ЄС. Вони можуть отримувати багаторазові візи терміном дії до одного року. Працівники транспортної галузі також можуть отримувати такі візи строком до дев’яти місяців. У виняткових і належно обґрунтованих випадках держави-члени можуть і надалі видавати багаторазові візи особам, чия надійність і доброчесність не викликають сумнівів. Це, зокрема, дисиденти, незалежні журналісти, правозахисники та представники громадських організацій», – сказав речник Єврокомісії.

У звичайній ситуації візові питання вирішуються лише на рівні окремих країн-учасниць угоди. Однак у цьому випадку ЄС посилається на своє право обмежувати видачу віз у виняткових випадках, пов’язаних із міграційними ризиками та безпекою.

Рішення пояснюється російським вторгненням в Україну, кіберзагрозами та промисловим шпигунством з боку Росії, потенційним зловживанням візами в пропагандистських цілях, та «використанням Росією міграції як зброї».