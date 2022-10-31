Кіпр скасовує безплатні візи для росіян

Кіпр запроваджує збір за оформлення національної візи для громадян Росії, рішення набере чинності 1 грудня. Про це 31 жовтня повідомила Асоціація туроператорів Росії з посиланням на рішення уряду Кіпру.

Збір становитиме для дорослих 80 євро, за дітей віком від 6 до 12 років потрібно буде заплатити 40 євро.

Влада Кіпру зазначила, що таке рішення ухвалене через призупинення угоди між ЄС та Росією про спрощений візовий режим.

На Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть вʼїжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.

Євросоюз припинив дію спрощеного візового режиму з Росією у вересні. Через це для дорослих заявників візовий збір зріс з 35 до 80 євро, а також збільшився необхідний для поїздки пакет документів. Естонія, Латвія, Литва, Польща, а згодом Фінляндія та Чехія перестали пускати російських туристів до ЄС через свої зовнішні кордони.