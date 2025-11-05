Politico: ЄС планує посилити візові правила для громадян Росії

ЄС готується до подальшого посилення візових правил для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз у більшості випадків, повідомляє видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.



Як пише видання, цей крок означатиме, що росіяни, як правило, отримуватимуть лише одноразові візи, за деякими винятками з гуманітарних причин або для осіб, які також мають громадянство ЄС. Навіщо візи до Євросоюзу громадянам ЄС із множинним громадянством не пояснюється.



Однак видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Європейська комісія може ускладнити цей процес, вона не може запровадити повну заборону на в'їзд російських відвідувачів.



Очікується, що нові, суворіші правила, що є частиною пакету заходів, спрямованих на зменшення кількості росіян, які в'їжджають до блоку, будуть офіційно прийняті та впроваджені цього тижня.



У 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи, згідно з даними Єврокомісії, що є помітним збільшенням порівняно з 2023 роком, хоча все ще значно нижче довоєнного рівня, оскільки у 2019 році було видано понад 4 мільйони віз. Угорщина, Франція, Іспанія та Італія продовжують щедро видавати туристичні візи громадянам Росії.

Брюссель уже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши наприкінці 2022 року угоду про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі країни-члени, такі як країни Балтії, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.



