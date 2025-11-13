США запровадили санкції проти компаній в Україні, які постачали до Ірану компоненти для «Шахедів»

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти транснаціональної мережі компаній, що підтримують виробництво ракет та дронів в Ірані. Серед них компанії з Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії та Німеччини.

У списку опинилися також дві компанії з України. Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використав свої зареєстровані в Україні підставні компанії Imperativ Ukraina та Ekofera LLC для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включно з авіагоризонтами та магнітометрами, для Іранської авіабудівної промислової компанії (HESA), дочірнього підприємства міністерства оборони Ірану. HESA виробляє іранські військові літаки.

Іранець Батул Шафії забезпечував українським компаніям платежі від HESA. Також посередником між українськими компаніями та HESA, зокрема з постачання компонентів генераторів, двигунів, датчиків та іншого обладнання, виступав іранець Саїд Пахлавані Неджад.

Як писало видання Business Insider, HESA також випускає лінійку БпЛА «Шахед», у тому числі моделі 131 та 136, які з 2022 року постачалися армії Росії для війни проти України.

Видання уточнювало, що GK Imperativ була заснована у 2018 році, працювала в Харкові та позиціонувала себе як компанія з торгівлі хімікатами та будівельними матеріалами. «Екофера», або «Еконсфера», була заснована у 2016 році, мала офіси в Харкові та Києві та позиціонувалася як консалтингова та посередницька компанія з оптової торгівлі товарами та обладнанням.

Shahed 136 (або «Герань-2») став основним БпЛА для ударів по цілях на території України, писав телеканал CNN. Після того, як Росія уклала з Іраном угоду на суму 1,75 мільярда доларів на виробництво іранських БпЛА, це дозволило знизити витрати на дрони більш ніж удвічі: якщо у 2022 році вони платили близько 200 тисяч доларів за один такий безпілотник, у 2025 році ця цифра знизилася до 70 тисяч.



