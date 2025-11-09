Іранські чиновники планують значне скорочення водопостачання в Тегерані через посуху

Іранські чиновники попередили про скорочення постачання питної води в деяких районах Тегерана, оскільки країна бореться з поглибленою водною кризою, спричиненою багаторічною посухою, пише іранська служба Радіо Свобода – Радіо Фарда.

Попередження 8 листопада прозвучали через день після того, як президент країни Масуд Пезешкіан заявив, що іранську столицю, можливо, доведеться евакуювати, якщо ситуація продовжуватиме погіршуватися.

«Нормування води мало б розпочатися набагато раніше. Наразі 62 відсотки води Тегерана постачається з підземних джерел, і рівень цих водоносних пластів знизився», – заявив Реза Хаджикарім, голова Федерації водного господарства Ірану, в ефірі державного телебачення.

Міністр енергетики Аббас Алі Абаді дав зрозуміти, що чиновники перейдуть до нормування постачання води в деяких районах Тегерана, ймовірно, на ротаційній основі.

«Це допоможе уникнути марнотратства, хоча і може спричинити певні незручності», – заявив Абаді в ефірі державного телебачення.

Ісса Бозоргзаде, речник водогосподарської галузі, зазначив, що ситуація досягла такого рівня, що «ми змушені ввести обмеження на споживання води».

«Якщо споживання не буде скорочено на 10 відсотків, то безперебійне водопостачання Тегерана буде порушено», – додав він.

Водна криза в Ірані пов’язана головним чином зі зменшенням кількості опадів і посухою, яка триває вже п’ятий рік.

Однак деякі експерти також звинувачують надмірну залежність від водоносних пластів і багаторічне марнотратство та неефективне управління, особливо в сільському господарстві.