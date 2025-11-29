Влада Тегерану закрила освітні заклади та обмежила рух вантажівок через «тривожне» забруднення повітря

Місцева влада в столиці Ірану закрила школи, університети, а також заборонила проїзд вантажівок через «тривожний» рівень забруднення повітря, передає іранська служба Радіо Свобода.

Індекс якості повітря в Тегерані та містах довкола 29 листопада піднявся до позначки від 170 до 200, що вважається «нездоровим» для всіх вікових груп, повідомляють іранські медіа.

За словами експертів, рівень якості повітря від 0 до 50 вважається добрим, тоді як рівень від 151 до 200 оцінюється як «нездоровий». Вище 200 вважається «дуже нездоровим».

Заступник президента Масуда Пезешкіана Мохаммад Джафар Каемпанах заявив, що «забруднення повітря призведе до смертей, якщо перевищить цей рівень».

Тегеранське управління з контролю якості повітря порадило мешканцям «уникати непотрібного перебування на вулиці».

«Літні люди та діти, а також пацієнти із серцево-судинними та респіраторними захворюваннями повинні якомога більше залишатися вдома», – додали у відомстві.





Також влада запровадила обмеження на пересування автомобілями. Урядові установи, банки та інші підприємства працюють зі скороченим штатом і наказали деяким співробітникам працювати дистанційно.

Ця надзвичайна ситуація є останньою екологічною кризою, яка вразила Іран. Країна також страждає від серйозних економічних труднощів на тлі фінансових санкцій, запроваджених через її ядерну програму. Країни Заходу стверджують, що програма спрямована на створення бомби, Тегеран наполягає, що вона призначена для цивільних цілей.

Десятиліття неефективного управління, посилені тривалою посухою, підштовхнули Іран до межі того, що експерти називають водним банкрутством. Через те, що водосховища порожні, а кількість опадів рекордно низька, влада почала обмежувати водопостачання в Тегерані – місті з населенням близько 10 мільйонів людей.

Пезешкіан попередив, що водна криза може призвести до евакуації частин Тегерана, і запропонував можливість перенесення столиці до іншого міста.

Кавех Мадані, директор Канадського інституту водних ресурсів, довкілля та здоров’я при Університеті ООН, заявив, що нещодавні попередження влади не були достатньо ефективними.





«Рівень їхніх попереджень занадто низький порівняно з реальністю на місцях», – сказав Мадані, який раніше обіймав посаду заступника голови Департаменту охорони довкілля Ірану, в інтерв’ю Radio Farda.

29 листопада іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що велика гребля та електростанція Керхе були виведені з експлуатації через зменшення кількості води в озері греблі. Керхе – найбільша земляна гребля на Близькому Сході та одна з найбільших у світі, побудована на річці Керхе.

Зусилля щодо полегшення дефіциту води призвели до чергової кризи в країні.

15 листопада влада вдалася до «посіву хмар» – розпилення хімікатів у повітря для викликання опадів – в басейні озера Урмія на північному заході Ірану. Однак ця програма призвела до сильних дощів та повеней у шести західних провінціях. Голова Метеорологічної організації Ірану Саха Таджбахш пояснила державному телебаченню, що «посів хмар», на додачу до його високої вартості, не виробляє таку кількість опадів, яка потрібна для вирішення водної кризи в Ірані.



