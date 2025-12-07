Друга група громадян Ірану, депортованих із США, прибуде до Тегерана – МЗС

До Ірану прибула нова група депортованих із США громадян, заявило Міністерство закордонних справ Ірану 7 грудня. Це вже друге повернення іранців на тлі міграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Речник МЗС Есмаїл Баґаєї повідомив, що приблизно 55 людей повернуться до країни «найближчими днями». За його словами, перша група – 120 депортованих – прибула до Тегерана у жовтні транзитом через Катар.

Попри відсутність дипломатичних відносин між США та Іраном, процес передачі депортованих, за даними ЗМІ, потребував «високого рівня координації» між сторонами.

Іран стверджує, що дії Вашингтона мають «політичний характер» і порушують міжнародне право.

США запроваджують проти Ірану фінансові санкції, звинувачуючи його у спробі створити ядерну зброю та підтримці збройних угруповань на Близькому Сході. Тегеран ці звинувачення відкидає.

Правозахисники ж застерігають, що депортації до країн з репресивними режимами несуть ризик для життя людей. Звіти міжнародних організацій описують Іран як державу, де тривають системні переслідування політичних опонентів, активістів, релігійних меншин та ЛГБТ-людей.

Останніми роками дедалі більше іранців мігрують до США через Центральну Америку, подаючи на притулок і посилаючись саме на загрозу переслідування.

У вересні американська влада повідомила, що має намір депортувати близько 400 громадян Ірану.

Після перших масових депортацій речниця Білого дому Абіґейл Джексон заявила, що адміністрація Трампа виконуватиме обіцянку провести «найбільшу операцію з депортації нелегалів в історії США».

На початку грудня США призупинили розгляд усіх імміграційних заявок громадян із 19 країн, серед яких – Іран, Афганістан та Туркменістан.

Крок став реакцією на напад у Вашингтоні: чоловік, який, за даними влади, прибув до США з Афганістану у 2021 році – атакував двох бійців Нацгвардії за три квартали від Білого дому. Один із них загинув, а другий залишається в лікарні.



