Біля Сан-Дієго перекинувся човен із мігрантами, четверо загиблих – Берегова охорона США

Біля узбережжя Сан-Дієго (штат Каліфорнія) під час шторму перекинувся дерев’яний човен із мігрантами, загинуло щонайменше чотири людини, повідомила Берегова охорона США.

За даними відомства, човен помітив патруль Прикордонної служби США пізно ввечері у п’ятницю біля Імперіал-Біч. Командир сектору Сан-Дієго Роберт Такер заявив, що інцидент демонструє «серйозні ризики» для людей, які намагаються дістатися США морем на суднах.

За попередніми даними, човен перекинувся через потужний шторм, що накрив південь Каліфорнії.

Близько опівночі рятувальники виявили на пляжі шістьох людей – одна особа загинула, чотирьох госпіталізували, а ще одну передали Міністерству внутрішньої безпеки США.

Приблизно за дві години після цього правоохоронці отримали повідомлення про людину у воді біля пірса Імперіал-Біч. Екіпаж берегової охорони, що прибув на місце, виявив у океані ще трьох загиблих.

Раніше, у грудні минулого року, 61 людина загинула під час аварії судна біля берегів Лівії. Човен, на якому мігранти намагалися відпливти до Європи, був переповнений і перекинувся – на судні перебували щонайменше 86 людей, багато з них – діти.

За даними агентства ООН у справах біженців, у 2023 році через Лівію і Туніс до Європи Середземним морем прибули понад 153 тисячі шукачів притулку.