Біля узбережжя Туреччини загинули п’ятеро мігрантів унаслідок зіткнення човна з катером берегової охорони

П’ятеро людей загинули, ще одна жінка зазнала травм внаслідок зіткнення човна з мігрантами та катера берегової охорони біля узбережжя на північному заході Туреччини, йдеться у повідомленні місцевої влади.

Інцидент стався в районі Бадавут поблизу Айвалика. За даними влади, на швидкісному човні перебували 34 мігранти та один перевізник. Унаслідок аварії кілька людей опинилися у воді. Під час рятувальної операції підтвердили загибель п’яти людей, ще одну жінку у важкому стані доправили до лікарні.

Рятувальники продовжують пошуки ще однієї зниклої людини. Прокуратура Айвалика розпочала розслідування обставин події.

Егейське море залишається одним із основних маршрутів мігрантів, які намагаються дістатися до Європи з Північної Африки та Близького Сходу.