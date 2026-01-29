ЄС визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Міністри закордонних справ ЄС домовилися визнати Корпус вартових Ісламської революції (IRGC - КВІР) терористичною організацією після багаторічного тиску з метою включення елітного військового підрозділу до чорного списку.

Франція, яка була останньою країною з 27 членів блоку, що виступала проти цього кроку, 28 січня змінила свою позицію, відкривши шлях до визнання.

Рішення від 29 січня було схвалено після репресій Ірану проти учасників нещодавніх протестів, що охопили країну, що стало однією з найсерйозніших проблем для Ісламської республіки.

Американська правозахисна група HRANA підтвердила 6373 смерті, при цьому понад 17 000 випадків все ще розглядаються. За деякими оцінками, кількість загиблих сягає десятків тисяч.

«Масштаби вбивств в Ірані справді перетнули певний поріг», – сказала Еллі Геранмає, старший політичний науковець Європейської ради з міжнародних відносин.

Вона розповіла Радіо Свобода, що цей крок значною мірою символічний, оскільки торгівля між ЄС та Іраном вже впала після відновлення санкцій ООН у вересні минулого року.

«Економічно цей крок матиме дуже незначний вплив на даному етапі. Іран вже перебуває під широким спектром санкцій», – сказала Геранмає.

КВІР та його високопосадовці вже давно перебувають під санкціями ЄС, включаючи заморожування активів та заборону на видачу віз. Головний ефект цього рішення полягає в тому, що воно дозволяє державам-членам затримувати будь-якого члена КВІР, який в'їжджає до ЄС.

Геранмає застергла, що це рішення «навряд чи матиме якийсь реальний вплив на те, як іранські лідери, що сидять у Тегерані, розраховують свої наступні кроки щодо того, чи вступати у військовий конфлікт зі США, чи укладати угоду з Трампом».

Щоб «практично допомогти іранцям на місцях», сказала Геранмає, блоку необхідно «значно збільшити фінансування таких речей, як технологічні послуги, які зможуть допомогти Ірану покращити своє інтернет-з’єднання та зберегти його у разі майбутніх відключень».

Сполучені Штати, Канада та Австралія вже визнали IRGC терористичною організацією. У ЄС Німеччина та Нідерланди давно закликали блок наслідувати їхній приклад, аргументуючи це тим, що участь цього формування в репресіях всередині країни та дестабілізуючих діях за кордоном виправдовує такий крок.

КВІР є найпотужнішою гілкою збройних сил Ірану, яка діє незалежно від регулярної армії і підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. Створена аятолою Рухоллою Хомейні в 1979 році для захисту Ісламської революції – IRGC з того часу перетворився на багатопрофільні збройні сили з власними сухопутними військами, флотом, повітряними силами, розвідувальними підрозділами та спеціальними силами.

Маючи під своїм командуванням понад 180 000 військовослужбовців, ці сили відіграють центральну роль у внутрішній безпеці Ірану, контролі кордонів та ракетних програмах. Вони також мають значну економічну владу завдяки контролю над ключовими галузями промисловості та інфраструктурою.



