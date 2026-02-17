Представники США й Ірану проводять нові переговори, спрямовані на запобігання війні

17 лютого офіційні особи США й Ірану зустрічаються в Женеві, Швейцарія, для другого раунду переговорів щодо угоди, спрямованої на стримування ядерної програми Тегерану й запобігання війні.

Сторони провели непрямі переговори на початку цього місяця в Омані, перші з моменту ударів Ізраїлю і США по ключових ядерних об’єктах Ірану під час короткочасного конфлікту в червні.

Переговори відбуваються на тлі значного нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. Напруженість зростає після масових загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця, під час яких влада розпочала жорстокі репресії, внаслідок чого, за словами правозахисних груп, загинули тисячі людей.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі проводить переговори в Женеві зі спеціальним посланцем Білого дому Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а представники Оману виступають посередниками.

«Я в Женеві з реальними ідеями щодо досягнення справедливої і рівноправної угоди. Чого немає на столі: покори перед погрозами», – написав Аракчі в соцмережі X 16 лютого, прибувши на переговори з Рафаелем Ґроссі, головою Міжнародного агентства з атомної енергії.

Тегеран заявив, що готовий погодитися на обмеження щодо своєї ядерної програми в обмін на зняття руйнівних економічних санкцій США, але не відмовиться від свого права збагачувати уран.

Вашингтон прагне розширити рамки переговорів, щоб долучити питання обмеження ракетної програми Ірану і припинення підтримки Тегераном збройних груп на Близькому Сході – теми, які Тегеран вважає неважливими.

Державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи в Угорщині 16 лютого, заявив, що Трамп «чітко дав зрозуміти, що він віддає перевагу дипломатії і результату переговорного врегулювання».

«Було дуже важко будь-кому укладати реальні угоди з Іраном, тому що ми маємо справу з радикальними шиїтськими кліриками, які ухвалюють теологічні рішення, а не геополітичні. Але подивимося, що станеться. Сподіваюся, все вийде», – додав Рубіо.

Переговори в Женеві відбуваються на тлі неодноразових погроз Трампа щодо військових дій проти Тегерану, спочатку через жорстоке придушення протестів в Ірані, а потім через ядерну програму країни.

Західні країни давно підозрюють Іран у прагненні створити ядерну зброю, тоді як Тегеран наполягає, що його програма призначена лише для цивільних цілей.

У 2015 році група світових держав уклала знакову ядерну угоду з Тегераном, щоб запобігти створенню іранської бомби. Західні економічні санкції на той час були послаблені, але Іран почав відмовлятися від зобов’язань після того, як Дональд Трамп, під час свого першого терміну на посаді президента США, вийшов з угоди у 2018 році і знову запровадив санкції.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Він також підтвердив, що другий авіаносець, USS Gerald R. Ford, незабаром приєднається до «масивної» армади США в Аравійському морі.