МЗС Оману: Іран і США проведуть новий раунд переговорів у Женеві

Переговори між Іраном та США щодо ядерної програми відбудуться у Женеві в четвер, 26 лютого, повідомив міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаіді, чия країна виступає посередником у дипломатичних контактах.

«Радий підтвердити, що переговори США та Ірану тепер заплановані на цей четвер у Женеві, з позитивним імпульсом зробити додатковий крок до фіналізації угоди», – зазначив він у соцмережі Х.

Раніше глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що може зустрітися у четвер зі спеціальним представником США Стів Віткофф.

Новий раунд контактів відбувається на тлі спроб відновити дипломатичне врегулювання навколо іранської ядерної програми після тривалого періоду напруженості між Тегераном і Вашингтоном.

Очікується, що сторони обговорять можливі параметри домовленостей, спрямованих на обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на послаблення санкцій.

У США наразі офіційно дану ініціативу не коментували.

Раніше, другий раунд непрямих переговорів між Іраном і Сполученими Штатами щодо ядерної програми Тегерану завершився в Женеві, Швейцарія, 17 лютого без угоди.

«Прогресу досягнуто, але ще є багато деталей для обговорення, – сказав американський чиновник Радіо Свобода. – Іранці заявили, що повернуться протягом наступних двох тижнів із детальними пропозиціями щодо усунення деяких прогалин у наших позиціях».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив державним ЗМІ своєї країни, що обидві сторони «досягли порозуміння» з ключових питань, але застеріг, що це «не означає, що ми скоро досягнемо угоди».

Він додав, що Тегеран і Вашингтон почнуть роботу над потенційною угодою, але сказав, що дата наступного раунду переговорів ще не призначена.

В інтерв’ю Fox News після завершення переговорів 17 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран «ще не готовий визнати червоні лінії [президента США Дональда] Трампа».

«Іран каже, що не прагне ядерної зброї, але ми знаємо, що це неправда, – сказав Венс. – Ми дуже хотіли б вирішити всі питання шляхом розмови». Віцепрезидент додав, що Трамп має «багато інструментів», щоб запобігти тому, щоб найнепередбачуваніший режим світу отримав «найнебезпечнішу зброю у світі».

Виступаючи на спеціальній сесії Конференції з роззброєння в Організації Об’єднаних Націй після переговорів зі Сполученими Штатами, Аракчі сказав, що Тегеран «сподівається, що переговори приведуть до сталого й узгодженого рішення, яке може служити інтересам» усіх залучених сторін.

Однак він додав, що Іран «повністю готовий захищатися» від ударів США.

Переговори, що проводяться за посередництва Оману, спрямовані на вирішення багаторічної суперечки щодо ядерної програми Ірану в той час, як Сполучені Штати продовжують накопичувати сили в Аравійському морі.

Президент Дональд Трамп попередив, що невдача у досягненні угоди може призвести до військових ударів.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї напередодні відкинув погрози США щодо військових дій. Звертаючись до натовпу прихильників у Тегерані, 17 лютого Хаменеї заявив, що Іран має можливість потопити американські військові кораблі.

Його коментарі пролунали через день після того, як Трамп натякнув на можливість військових дій, якщо дипломатія зазнає невдачі. «Я не думаю, що вони хочуть наслідків відсутності угоди», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One 16 лютого.

«Ми могли б укласти угоду, замість того, щоб відправляти B-2, щоб знищити їхній ядерний потенціал. А нам довелося відправити B-2», – додав він, маючи на увазі бомбардування іранських ядерних об’єктів у червні 2025 року.

13 лютого президент США заявив, що зміна режиму в Ірані буде «найкращим, що може статися».

Звертаючись безпосередньо до Трампа, Хаменеї сказав, що президент США «не зможе» повалити Ісламську республіку.

Трамп заявив, що він буде «опосередковано» залучений до Женевських переговорів. Це другий раунд зустрічей цього року між Тегераном і Вашингтоном після переговорів на початку цього місяця в Маскаті.

Іран заявив, що готовий підкоритися суворому режиму інспекції своїх ядерних об’єктів в обмін на скасування санкцій США. Він також намагався представити свою економіку, що постраждала від санкцій, як вигідну інвестиційну можливість для американських фірм.



Однак Тегеран відкинув можливість переговорів щодо таких питань, як його ракетна програма і підтримка проксі в регіоні – «червоних ліній», які, як наполягає адміністрація Трампа, необхідно вирішити.

Переговори проводилися в консульстві Оману, де посередники обмінювалися повідомленнями між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі і спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Оскільки Сполучені Штати посилюють свою військову присутність в Аравійському морі, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) 16 лютого розпочав військово-морські навчання в Ормузькій протоці. Іранські ЗМІ повідомили, що метою було перевірити оперативну готовність ВМС до «можливих загроз безпеці й військових загроз».

17 лютого державні ЗМІ оголосили про тимчасове закриття частин протоки з міркувань «заходів безпеки».

У міру загострення напруженості із Заходом Тегеран часто погрожує порушити роботу протоки – пункту, через який щодня проходить понад 20 відсотків світових поставок нафти.