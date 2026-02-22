Іран: студенти кількох університетів вийшли на акції протесту

Іранські студенти зіткнулися з силами безпеки біля тегеранських університетів другий день поспіль у найбільшому зафіксованому протесті у столиці після репресій минулого місяця. Про це свідчать відео, опубліковані в Інтернеті.



Останній протест спалахнув 22 лютого біля Технологічного університету Аміра Кабіра, коли студенти мали сутички з солдатами з «Басідж» – воєнізованого формування, яке відіграло важливу роль у придушенні попередніх політичних протестів.



Згідно з відео в соціальних мережах, було чути, як студенти скандували антиурядові гасла. Інших можна було побачити з іранським національним прапором.



Раніше повідомлялося про подібні мітинги щонайменше у п’яти інших університетах по всій країні, включаючи ще один Тегеранський університет Шаріфа.

Університети в Тегерані часто були місцем студентських протестів, які відбувалися з часів революції 1979 року та призводили до жорстоких репресій з боку сил безпеки.



Демонстрації збіглися із сотнями вшанувань, які цього тижня відбулися по всій країні на згадку про жертв, загиблих під час великих зіткнень із силами безпеки в січні.



За даними правозахисних груп, щонайменше 7000 людей загинули під час загальнонаціональних протестів, що спалахнули наприкінці грудня 2025 року, хоча вважається, що реальна кількість загиблих значно вища.

Повідомляється, що більшість убивств сталася з 8 по 10 січня.



Протести, які з того часу вщухли, були одними з найбільших в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року. Історично склалося так, що поминальні церемонії часто набували політичного значення під час заворушень в Ірані.

Протести привернули увагу всього світу, а жорстокі репресії урядовими силами було засуджено.



Amnesty International заявила, що щонайменше 30 іранцям загрожує смертна кара у зв’язку з протестами.



Президент США Дональд Трамп застеріг Тегеран від подальшого насильства проти демонстрантів і погрожував військовими діями проти режиму.



Трамп направив до регіону дві ударні авіаносні групи з десятками винищувачів і бомбардувальників, а інші військові літаки та допоміжні сили були зафіксовані під час польотів на авіабази на Близькому Сході.



Адміністрація Трампа також тисне на Іран, щоб той погодився скоротити свої ядерні програми, які, як він наполягає, призначені для мирних, цивільних цілей, таких як виробництво електроенергії. Вашингтон разом з Ізраїлем звинуватив Тегеран у намірі створити атомну зброю.





У промові, що транслювалася в прямому ефірі державним телебаченням 21 лютого, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не піддасться тиску світових держав.



«Світові держави шикуються, щоб змусити нас схилити голови... але ми не схилимо голови, незважаючи на всі проблеми, які вони нам створюють», – сказав Пезешкіан.



Американські та ізраїльські війська бомбардували кілька іранських об'єктів, на яких, як вважається, перебували ключові компоненти ядерної інфраструктури Тегерана. Але незрозуміло, наскільки бомбардування відірвало його ядерну програму.



Трамп заявив, що розглядає можливість обмеженого військового удару.



«Гадаю, можу сказати, що розглядаю це питання», – сказав він під час зустрічі в Білому домі 20 лютого.



Сербія та Швеція стали останніми країнами, які закликали своїх громадян покинути Іран на тлі масованого нарощування військових сил США.