Туск закликав громадян Польщі негайно залишити Іран

Громадяни Польщі в Ірані мають негайно залишити цю країну, заявив 19 лютого польський прем’єр-міністр Дональд Туск, попередивши, що через ризик збройного конфлікту евакуація згодом може бути неможливою.

«Будь ласка, негайно залиште Іран і за жодних обставин не їдьте до цієї країни», – цитують прем’єр-міністра польські ЗМІ.

«Я не хочу нікого тут лякати можливим розвитком подій, але ми всі знаємо, про що я говорю. Можливість запеклого конфлікту цілком реальна. Через кілька, десяток чи навіть кілька десятків годин можливість евакуації буде виключена», – додав Туск.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на офіційних осіб у Білому домі й Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати сконцентрували в близькосхідному регіоні достатньо сил для завдання повітряних ударів по Ірану в найближчі вихідні.

За інформацією CNN, Пентагон проінформував Білий дім про те, що американські військові будуть готові до проведення військової операції у вихідні, якщо буде відповідний наказ президента США.

Однак, як пише The New York Times, президент Дональд Трамп поки що не давав підстав думати, що він ухвалив рішення щодо подальших дій.

З одного боку, США ведуть непрямі переговори з Іраном, вимагаючи від Тегерана відмовитися від збагачення урану, і представник Білого дому Каролайн Левітт 18 лютого повідомила, що адміністрація очікує від Ірану протягом двох тижнів чіткішого роз’яснення його позицій.

З іншого боку, вона відмовилася відповісти на запитання, чи має намір Трамп почекати з можливою військовою акцією в очікуванні іранських пропозицій.

Сам Дональд Трамп неодноразово погрожував Тегерану «суворими наслідками» у разі відмови погодитися з вимогами США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше відкинув погрози США. Звертаючись до натовпу прихильників у Тегерані, 17 лютого Хаменеї заявив, що Іран має можливість потопити американські військові кораблі. Звертаючись безпосередньо до Трампа, Хаменеї сказав, що президент США «не зможе» повалити Ісламську республіку.

За повідомленнями американських ЗМІ, авіаносна група на чолі з найбільшим у світі авіаносцем «Джеральд Форд» – на підході до Середземного моря, де вже перебуває авіаносець «Авраам Лінкольн».

Американські військові літаки, що базуються у Великій Британії, включаючи літаки-заправники, були передислоковані ближче до Ірану. Протягом останнього місяця в регіоні розмістили додаткові системи протиракетної оборони.

Як зазначають американські експерти, можливими об’єктами ударів можуть стати іранські ракети меншої і середньої дальності, ядерні об’єкти й об’єкти, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Водночас, як пише The New York Times, радники з національної безпеки попередили президента США, що якщо метою операції є зміна режиму в Ірані, її успіх не гарантований.

Джерела газети в Ізраїлі повідомляють, що ізраїльська армія готується до можливих повітряних ударів по Ірану, метою яких буде примус Тегерана до поступок у переговорах і його ядерної програми.