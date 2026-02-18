ЗМІ: Трамп може розпочати війну з Іраном у найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп спільно з Ізраїлем може розпочати війну з Іраном упродовж найближчих тижнів, якщо Тегеран не погодиться з усіма вимогами, висунутими до нього Вашингтоном. Про це пишуть видання Axios та інші західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела інформації в Білому домі.

«Бос починає втрачати терпіння. Деякі з його оточення застерігають його від війни з Іраном, але я думаю, що ймовірність військових дій у найближчі кілька тижнів становить 90 відсотків», – нібито заявив один із радників президента США. За даними Axios, військова операція США може не просто складатися з разових повітряних ударів, а перетворитися на масштабну кампанію за участю Армії оборони Ізраїлю.

Упродовж останніх тижнів Сполучені Штати надіслали на Близький Схід і особливо в регіон Перської затоки значні військові сили, щоб чинити тиск на Тегеран і домогтися від нього поступок. Як пишуть західні військові оглядачі, в разі війни лише перша американська ударна хвиля може нараховувати 200–250 літаків. У разі спільної з Ізраїлем операції проти Ірану перша хвиля може сягати 400 одиниць – це вдвічі більше, ніж під час 12-денної війни Ізраїлю та Ірану влітку 2025 року.

Останніми днями американці стали знаяно нарощувати перекидання військової авіації на Близький Схід, включно з відправленням туди вже другої ударної авіаносної групи на чолі з авіаносцем «Джеральд Форд». Якщо цей авіаносець, що зараз входить у Середземне море, продовжить рухатися з поточною швидкістю, то він може досягти узбережжя Ірану до 22 лютого.

Президент США Дональд Трамп кілька разів говорив, що повна зміна режиму в Тегерані є «найкращим із того, що може статися». Вищий керівник Ірану, великий аятола Алі Хаменеї заявляє, що будь-які спроби Сполучених Штатів повалити його уряд зазнають невдачі.

При цьому в Омані та Швейцарії тривають, хоча без очевидного успіху, переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми. Останні зустрічі американських та іранських представників відбулися 17 лютого у Женеві. Після закінчення міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що, хоча «робота ще не завершена», нібито представники двох країн «досягли розуміння за основними принципами». Але водночас у коментарях іранським ЗМІ Арагчі зазначив, що прогрес не означає досягнення угоди найближчим часом.

Як тільки переговори в Женеві розпочалися, Тегеран «у рамках заходів безпеки» на кілька годин перекрив частину стратегічної Ормузької протоки, важливого глобального маршруту постачання нафти. Водночас там розпочалися масштабні навчання іранського Корпусу вартових ісламської революції.



