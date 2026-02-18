ЗМІ: Трамп може розпочати війну з Іраном у найближчі тижні

Президент США Дональд Трамп спільно з Ізраїлем може розпочати війну з Іраном упродовж найближчих тижнів, якщо Тегеран не погодиться з усіма вимогами, висунутими до нього Вашингтоном. Про це пишуть видання Axios та інші західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела інформації в Білому домі.
«Бос починає втрачати терпіння. Деякі з його оточення застерігають його від війни з Іраном, але я думаю, що ймовірність військових дій у найближчі кілька тижнів становить 90 відсотків», – нібито заявив один із радників президента США. За даними Axios, військова операція США може не просто складатися з разових повітряних ударів, а перетворитися на масштабну кампанію за участю Армії оборони Ізраїлю.
Упродовж останніх тижнів Сполучені Штати надіслали на Близький Схід і особливо в регіон Перської затоки значні військові сили, щоб чинити тиск на Тегеран і домогтися від нього поступок. Як пишуть західні військові оглядачі, в разі війни лише перша американська ударна хвиля може нараховувати 200–250 літаків. У разі спільної з Ізраїлем операції проти Ірану перша хвиля може сягати 400 одиниць – це вдвічі більше, ніж під час 12-денної війни Ізраїлю та Ірану влітку 2025 року.
Останніми днями американці стали знаяно нарощувати перекидання військової авіації на Близький Схід, включно з відправленням туди вже другої ударної авіаносної групи на чолі з авіаносцем «Джеральд Форд». Якщо цей авіаносець, що зараз входить у Середземне море, продовжить рухатися з поточною швидкістю, то він може досягти узбережжя Ірану до 22 лютого.
Президент США Дональд Трамп кілька разів говорив, що повна зміна режиму в Тегерані є «найкращим із того, що може статися». Вищий керівник Ірану, великий аятола Алі Хаменеї заявляє, що будь-які спроби Сполучених Штатів повалити його уряд зазнають невдачі.
При цьому в Омані та Швейцарії тривають, хоча без очевидного успіху, переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми. Останні зустрічі американських та іранських представників відбулися 17 лютого у Женеві. Після закінчення міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що, хоча «робота ще не завершена», нібито представники двох країн «досягли розуміння за основними принципами». Але водночас у коментарях іранським ЗМІ Арагчі зазначив, що прогрес не означає досягнення угоди найближчим часом.
Як тільки переговори в Женеві розпочалися, Тегеран «у рамках заходів безпеки» на кілька годин перекрив частину стратегічної Ормузької протоки, важливого глобального маршруту постачання нафти. Водночас там розпочалися масштабні навчання іранського Корпусу вартових ісламської революції.
Форум