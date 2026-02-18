Іран і Росія проводять спільні військово-морські навчання на тлі напруженості між Вашингтоном і Тегераном

Військово-морські сили Ірану та Росії проводять спільні навчання в Оманській затоці та на півночі Індійського океану, повідомили державні іранські та російські ЗМІ.

Корвет Балтійського флоту «Стійкий» перебуває в порту Бендер-Аббас в Ормузькій протоці з 14 лютого. Напередодні пресслужба флоту повідомила, що «Стійкий» разом із кораблями Військово-морського флоту Ірану провели військово-морське навчання «Пассекс» в акваторії Оманської затоки.

«Російські та іранські військові моряки синхронізували дії для гарантування безпеки цивільного судноплавства», – звітувало міністерство оборони РФ, опублікувавши відео маневрів російського корабля.

Іранське агентство Mehr повідомляє, що, за даними командувача першого військово-морського району іранських ВМС капітана Хассана Магсудлу, морські навчання РФ та Ірану також заплановані на 19 лютого.

Раніше помічник президента РФ Микола Патрушев та агентство Tasnim анонсували на кінець лютого спільні маневри в Ормузькій протоці російських, іранських та китайських кораблів у рамках навчання «Морський пояс безпеки-2026». Вони проводяться щороку з 2019 року з ініціативи Ірану.

Навчання відбуваються на тлі напруженості у відносинах Ірану та США. Вашингтон і Тегеран намагаються домовитися про ядерну угоду. Представники Ірану говорять про прогрес у переговорах, США накопичують військову силу на Близькому Сході.

У січні президент США Дональд Трамп оголосив, що надіслав до берегів Ірану «велику армаду» на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн». За даними CNN, Трамп припускав, що може завдати нового удару по іранських ядерних об’єктах.

Навчання іранських та російських ВМС, зазначає The Wall Street Journal, відбуваються неподалік «Авраама Лінкольна». Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї погрожував потопити авіаносець. «Ще небезпечніша за авіаносець зброя, здатна відправити його на морське дно», – сказав Хаменеї в телезверненні.

Видання Axios стверджує, що Білий дім близький до війни на Близькому Сході, а кампанія буде масштабною, триватиме кілька тижнів і, ймовірно, разом зі США в ній братиме участь Ізраїль. За словами одного зі співрозмовників журналістів, Трампу набрид тривалий конфлікт із Іраном. «Частина оточення застерігає від війни з Іраном, але я думаю, що з імовірністю 90% у найближчі кілька тижнів ми побачимо бойові дії», – сказав Axios один із радників лідера США.