Трамп у зверненні до Конгресу: США «дуже важко» працюють, щоб покласти край війні РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу, Вашингтон, США, 24 лютого 2026 року
Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу, Вашингтон, США, 24 лютого 2026 року

Президент США Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу про стан справ у країні, під час якого заявив, що США наполегливо працюють для припинення війни Росії проти України.

«Ми дуже важко працюємо над тим, щоб покласти край дев’ятій війні, вбивствам і різанині між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів. Подумайте про це, 25 000 солдатів гине щомісяця. Війна, яка ніколи б не відбулася, якби я був президентом», – сказав Трамп у промові в ніч на 25 лютого за київським часом.

Президент США під час промови також згадав про 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку, вбиту в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна) в серпні минулого року.

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита злочинцем… Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам, що ми забезпечимо справедливість для вашої чудової дочки Ірини», – сказав Трамп, звертаючись до матері загиблої, Анни Заруцької, присутньої під час його промови. Раніше президент США Дональд Трамп закликав засудити до страти 34-річного підозрюваного у вбивстві українки.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

Читайте також: Розвідки європейських країн не вірять у мир між Україною та РФ у 2026 році – Reuters

