У Кремлі заявили про «протистояння» РФ із Заходом і прокоментували терміни переговорів з Україною

У Кремлі 24 лютого заявили, що терміни наступного раунду переговорів щодо припинення війни РФ проти України поки що не визначені, але Росія розраховує на їх продовження.

Раніше російське державне агентство ТАСС писало, що черговий раунд переговорів у Женеві може пройти 26 лютого.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на запитання про те, чи вважає Москва, що конфлікт можна вирішити шляхом переговорів, відповів: «Ми продовжуємо наші зусилля для досягнення миру, наша позиція дуже чітка й послідовна. Зараз все залежить від дій київського режиму».

Водночас у Кремлі заявили, що рішення західних країн допомогти Україні в її протистоянні російському вторгненню перетворило «СВО» («спеціальна військова операція» – так у Росії офіційно називають війну) в «набагато ширше протистояння» з країнами Заходу, які, на думку Росії, хочуть її знищити.

За словами Пєскова, РФ поки не досягла цілей «спецоперації» в Україні, тому вона триває.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні. Він також регулярно заявляє, що має хороші стосунки з російським лідером.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

