«Хто тут агресор і на кого потрібно тиснути» Трамп зрозуміє, якщо приїде в Україну – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що американський лідер Дональд Трамп приїде до України.

«Я дуже хочу одного дня прийти сюди з президентом США. Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути. Зрозуміти, що Україна захищає життя, воює саме за це. І це не вулична бійка. Це напад хворої держави на суверенну, і зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був», – сказав Зеленський у зверненні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом, в інтерв’ю CNN Зеленський заявив, що хотів би, щоб президент США «залишався на нашому боці».

За словами президента України, США – занадто важливі, щоб дистанціюватися від війни РФ проти України. Він висловив сподівання, що Дональд Трамп під час свого звернення, запланованого на 24 лютого (ніч проти 25 лютого за київським часом), підтримає Україну, яка бореться з Росією.

«Путін – це війна. Це все лише про нього. Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна – у в’язниці», – сказав Зеленський.

На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: «Ні».

За словами президента, українці виснажені війною, але поступатися вимогам Путіна не будуть: «Ми не можемо просто дати йому все, що він хоче. Тому що він хоче нас окупувати. Якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми втратимо все – всі ми, люди повинні будуть тікати або бути росіянами».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф напередодні в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні. Він також регулярно заявляє, що має хороші стосунки з російським лідером.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

