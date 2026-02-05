В Україну в рамках 71-го обміну полоненими повернулися 157 військових і цивільних – штаб

Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян, повідомив 5 лютого Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це – перший у 2026 році обмін полоненими.

«Із російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії України і Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержанті, в вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що більша частина звільнених сьогодні військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, взяти й полон під час захоплення ЧАЕС.

«139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до «довічного ув’язнення». Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки, – йдеться в повідомленні.

У штабі висловили вдячність США й ОАЕ за допомогу в організації обміну.

«Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації й усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – додали в штабі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що робота щодо звільнення з полону українських громадян триває.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати», – написав він у соцмережах.

Раніше сьогодні спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що на переговорах у столиці ОАЕ Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України й Росії домовилися про перший за п'ять місяців обмін полоненими. Він написав у мережі Х, що будуть звільнені 314 людей з обох боків.

«Цього результату було досягнуто завдяки детальним і продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес», – написав американський перемовник.

Увечері 4 лютого український президент Володимир Зеленський інформував, що Україна й Росія «найближчим часом» проведуть обмін військовополоненими.