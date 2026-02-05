Спецпосланець Трампа підтвердив домовленість про масштабний обмін полоненими між Україною та РФ

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підтвердив, що на переговорах у столиці ОАЕ Абу-Дабі делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про перший за п'ять місяців обмін полоненими.

Він написав у мережі Х, що будуть звільнені 314 людей з обох боків.

«Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес», – написав американський перемовник.

Увечері 4 лютого український президент Володимир Зеленський інформував, що Україна та Росія «найближчим часом» проведуть обмін військовополоненими.

В Абу-Дабі 5 лютого другий день тривають тристоронні переговори про параметри майбутньої мирної угоди в російсько-українській війні.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками першого дня переговорів заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.

«Змістовними і продуктивними» назвав дискусії в тристоронньому форматі секретар РНБО Рустем Умєров.