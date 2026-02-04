Умєров про переговори в Абу-Дабі: «робота була змістовною та продуктивною»

Переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) були «змістовними і продуктивними», повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

«Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському», – написав він у телеграмі.

За його словами, після тристоронньої зустрічі переговорний процес сьогодні продовжився у форматі роботи в групах.

До складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, голова Офісу президента Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.



Умєров уточнив, що з американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Після масованого удару РФ по Україні президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що «робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.



