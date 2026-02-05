Держсекретар США Марко Рубіо прийняв делегацію українських християн

Делегація українських християн 4 лютого зустрілася з державним секретарем США Марко Рубіо під час Українського тижня у Вашингтоні. Учасники зустрічі,яка відбулася в Держдепартаменті, описують її як «дипломатичну та релігійну».

«Говорили про віру, про виклики нашого часу, про Україну та безглузду війну, яку розв’язала Російська Федерація проти нашого народу й міжнародного права», – написав про розмову її учасник, єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький.

Він передав очільнику зовнішньополітичного відомства США вироблену в Дніпрі велику коробку цукерок, які, за словами Кривицького, «народжуються» попри ворожі обстріли – як символ стійкості та відваги нашого народу».

«Марко запевнив, що молиться за нас щодня та докладає зусиль, аби для України настав справедливий мир. Я також пообіцяв йому молитовну підтримку, про що прошу й усіх, хто вміє молитися», – вказав клірик католицької церкви.

Щорічний Український тиждень у Вашингтоні організовує Американсько-український християнський альянс – спільнота євангельських християн різних деномінацій. Як ідеться на сайті альянсу, ці люди об’єднані «любов’ю до Христа та покликанням служити двом народам». Серед завдань в альянсі називають розвиток стратегічного партнерства між США та Україною та захист інтересів України на всіх рівнях.