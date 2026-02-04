Рубіо про переговори в Абу-Дабі: перелік питань між Україною і РФ щодо мирної угоди скоротився

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але залишаються «найскладніші» питання.



«Ми вважаємо, що досягли реального прогресу. Якщо подивитися на список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і на те, які залишаються зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, цей список значно скоротився. Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишаються, є найскладнішими. А тим часом війна триває», – сказав він на брифінгу.

Рубіо зауважив, що «є багато делікатних моментів», а прогрес, ймовірно, не буде відомим «навіть через витоки інформації, поки не буде досягнено справжнього прориву».

Сьогодні в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів, українська сторона заявила про «змістовну та продуктивну» роботу.

Після масованого удару РФ по Україні президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що «робота переговорної команди буде скорегована відповідним чином».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам вранці 4 лютого, що позиція Росії на переговорах залишається незмінною, і що вона «абсолютно чітка і добре зрозуміла як Києву, так і американським переговірникам».

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі. Наступний етап планували провести 1 лютого, проте згодом стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.



